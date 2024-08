Pri Xpengu so se po letos sprejetih (začasnih) višjih carinah za kitajske električne avtomobile odločili za pospešeno iskanje lokacije svoje evropske tovarne. To je v pogovoru za Bloomberg potrdil njihov predsednik He Xiaopeng. Glede lokacije še ni razkril potencialnih držav, saj naj bi bil postopek izbire še v začetni fazi. Xiaopeng pa je navrgel, da bodo iskali državo z nizkim tveganjem pri delovni sili.

Foto: Xpeng

Kitajsko mlado avtomobilsko znamko najbolje poznamo kot tehničnega partnerja Volkswagna. V Evropo so svoje avtomobile prvič poslali leta 2020, začetna trga pa sta bila Norveška in Danska. Xpeng je nedavno objavil poslovne rezultate in iz teh je razvidno, da je delež prodaje na prekomorskih trgih prvič presegel deset odstotkov. Poleg Evrope so prisotni tudi v Južni Ameriki in na Bližnjem vzhodu.

V Evropi se je njihov športni terenec G9 uvrstil med prve tri modele v svojem razredu na Norveškem in Danskem, enako tudi na Švedskem in Nizozemskem. Manj uspešni so bili ti avtomobili za zdaj v Nemčiji.

Njihovi avtomobili so sprva dobili 20,8-odstotne dodatne carine, te pa so zdaj po zadnji prilagoditvi povečali na 21,3 odstotka. Tem je treba prišteti že prej obstoječe desetodstotne carine.

Foto: BYD

Carine bodo pospešile gradnjo tovarn v Evropi

Xpeng se je tako pridružil kitajskim proizvajalcem, ki aktivno iščejo lokacijo za svojo tovarno v Evropi. Kot prvi jo bo gradil BYD na Madžarskem. Leapmotor, ki je del Stellantisa, bo izkoristil njihovo obstoječo tovarno na Poljskem.

Chery Auto bo imel tovarno v Španiji, septembra bodo lokacijo tovarne - v igri so Madžarska, Španija in Češka - razglasili tudi pri družbi SAIC za znamko MG Motor. Ta bo v Evropi zagotovo proizvajala model MG4, lani šesti najuspešnejši električni avtomobil v Evropi, in bržkone tudi njegovo nedavno napovedano SUV različico.

Blizu dogovora za tovarno v Italiji naj bi bil še Dongfeng. Po pričakovanju so letos napovedane višje carine za kitajske električne avtomobile še pospešila prizadevanja Kitajcev, da proizvodnjo vozil preselijo v Evropo.