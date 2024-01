V Beogradu zaradi oslovskega kašlja umrli štirje dojenčki

Zaradi oslovskega kašlja so v Beogradu od lanske jeseni umrli štirje dojenčki, en je še vedno v smrtni nevarnosti, danes poročajo srbski mediji. V srbski prestolnici so od junija zabeležili skoraj 600 primerov okužb, decembra pa so razglasili tudi epidemijo oslovskega kašlja.

Vodja beograjske pediatrične klinike Vladislav Vukomanović je danes za srbsko javno radiotelevizijo RTS dejal, da dojenčki, ki so stari od dva do štiri mesece, lahko pri oslovskem kašlju razvijejo zelo hude simptome. Ti so se pri štirih dojenčkih, ki so jih sprejeli, končali s smrtjo, en pa je še vedno na respiratorju.

S srbskega ministrstva za zdravje so za portal N1 Srbija medtem pojasnili, da so smrtne primere zaradi oslovskega kašlja med otroki beležili od jeseni, ko so se začele dihalne okužbe.

Vukomanović je za RTS sicer še pojasnil, da so hospitalizirali kar dve tretjini od 70 otrok z oslovskim kašljem. Ocenil je, da to kaže na eksponentno povečanje števila otrok s hudo klinično sliko.

Poudaril je še, da ni boljšega zdravila ali obrambe pred oslovskim kašljem, kot je cepljenje.

V Beogradu so od junija lani do sredine januarja zabeležili 556 primerov oslovskega kašlja, pri čemer jih je bilo cepljenih 68,7 odstotka, poroča N1 Srbija.

Zaradi širjenja te bolezni so v srbski prestolnici že konec decembra razglasili epidemijo. Epidemija oslovskega kašlja je pred tem pestila tudi Hrvaško, o več primerih okužb so poročali tudi iz Črne gore.

Oslovski kašelj je bolezen dihal. Povzroča jo bakterija bordetella pertussis, ki se nahaja v ustih, nosu in žrelu. Otroci, ki zbolijo za oslovskim kašljem, imajo lahko epizode kašlja, ki trajajo štiri do osem tednov. Prenaša se s človeka na človeka s kužnimi kapljicami, navajajo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Oslovski kašelj je še vedno pomemben vzrok smrti pri dojenčkih, mlajših od šest mesecev.