Zimina so po pisanju srbskega portala Telegraf, ki se sklicuje na neuradne informacije, našli sedem dni po njegovi smrti. Z rano na glavi naj bi ga odkril lastnik stanovanja, potem ko je več dni neuspešno poskušal stopiti v stik z njim.

Policija je o primeru obvestila višje državno tožilstvo v Beogradu, to pa je odredilo obdukcijo, ki bo pokazala vzrok smrti.

Alexei Zimin: Outspoken anti-war Russian TV chef who was exiled to London found dead in Belgrade hotel - The Standard https://t.co/qRdTEi58Ey