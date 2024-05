V begu pred policijo avto z migranti trčil v zid, štirje mrtvi, med njimi otrok #video

Okoli 7. ure zjutraj se je na cesti Split–Sinj v kraju Brnaze zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli štirje ljudje, med njimi otrok, še štirje so v kritičnem stanju. Avtomobil, v katerem so bili po navedbah policije migranti, je v begu pred policijo zletel s ceste in trčil v zid.

Po podatkih policije je bilo v avtomobilu znamke audi devet ljudi. Med policijskim zasledovanjem je voznika zaneslo s ceste, avtomobil pa je trčil v zid.

Pet poškodovanih migrantov so prepeljali v splitsko bolnišnico, štirje so v kritičnem stanju in zdravniki se v Kliničnem centru v Splitu še borijo za njihova življenja.

Po neuradnih informacijah je bil med štirimi umrlimi v audiju karavan madžarskih registracij tudi otrok. Od preostalih petih so štirje migranti v kritičnem stanju in zdravniki se v Kliničnem centru v Splitu še borijo za njihova življenja, med njimi je tudi hudo poškodovan otrok. Vsi so trenutno na operacijskih mizah, kmalu pa naj bi v bolnišnico prispel prevajalec za arabščino.

Policija je doslej pojasnila, da je madžarski voznik bežal pred policisti, ki so ga skušali ustaviti v Trilju, a se je med begom z vozilom zaletel v zid transformatorske postaje. Za zdaj ni znano, ali je med mrtvimi tudi voznik.