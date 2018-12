V Banjaluki prepovedali shode za Davida Dragičevića

Policija v Banjaluki v Republiki srbski je danes prepovedala vse nadaljnje shode skupine Pravica za Davida, ki zahteva preiskavo smrti 21-letnega Davida Dragičevića. Za prepoved so se odločili, ker člani skupine po njihovem mnenju kršijo zakone, so pojasnili. Napovedali so, da bodo aretirali vse, ki bodo prekršili prepoved.

Prepoved so utemeljili še s tem, da člani skupine "stalno kršijo javni red in mir, izvršujejo kazniva dejanja, kršijo zakon o javnem zbiranju ter onemogočajo nemoten promet", so zapisali na policiji.

Policija Republike srbske, entitete Bosne in Hercegovine, je ob tem danes potrdila, da so v nedeljo na protestu zaradi kršenja javnega reda in miru ter kaznivih dejanj aretirali določeno število ljudi. Natančnega števila niso objavili. Izdala je tudi tiralice za štiri ljudi, med njimi Davidovega očeta Davorja.

Odvetnik Milan Malešević, ki zastopa skupino, pa je danes povedal, da je bil v nedeljo zvečer priča policijskemu nasilju nad prijetimi protestniki. Pojasnil je, da so jim šele po treh oziroma štirih urah sneli lisice in jim dovolili, da so se usedli. Posamezni protestniki so pridržani po 12 ur, pri čemer od njih sploh ne zahtevajo izjave.

"To po mojem mnenju kaže na izvajanje pritiska na ljudi, ki so se pripravljeni še naprej boriti za pravico in resnico," je povedal in dodal, da pričakuje nadaljevanje represije in nove aretacije.

Protestirajo že od pomladi

Davida Dragičevića so našli mrtvega 24. marca letos. Njegova smrt je bila uradno razglašena za samomor, ki naj bi ga domnevno storil, ker je bil obtožen kraje. Njegovi starši pa trdijo, da ga je umorila policija. Oblasti Republike srbske so obtožili, da prikrivajo umor, da bi zaščitili policiste.

Na protestih na trgu v Banjaluki se v podporo iskanja pravice za Davida ljudje zbirajo vsak dan od 26. marca, njegov oče pa od 20. septembra noč in dan vztraja na trgu.