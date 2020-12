V Avstriji začeli množično testirati

V Italiji je danes začel veljati nov odlok, s katerim so podaljšali ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim predvideva stroge omejitve gibanja med božično-novoletnimi prazniki, ko bo ob vstopu v državo obvezna tudi karantena. Poleg tega bodo smučišča zaprta do vključno 6. januarja.

Med 21. decembrom in 6. januarjem bodo v skladu z odlokom v Italiji prepovedana potovanja med posameznimi deželami. 25. in 26. decembra ter 1. januarja pa ne bodo smeli zapustiti svojih občin oziroma mest, določa odlok. Med izjemami sta med drugim obisk zdravnika in odhod na delo.

Trenutno so dovoljena potovanja med deželami z najnižjo stopnjo okuženosti, ki so označene z rumeno. Oblasti nameravajo med 21. decembrom in 6. januarjem uveljaviti tudi obvezno karanteno za vse Italijane, ki se bodo vrnili iz tujine, in turiste, ki bodo prišli v Italijo. Dolžine karantene premier Giuseppe Conte ob predstavitvi ukrepov ni omenil. Ta ukrep je namenjen predvsem temu, da bi Italijane odvrnili od smučanja v tujini.

Z odlokom, ki bo veljal do 15. januarja, ohranjajo tudi nočno policijsko uro po vsej državi med 22. in 5. uro. Še daljša bo ob prehodu v novo leto. Začela se bo 31. decembra ob 22. uri in se končala 1. januarja ob 7. uri.

V državi ohranjajo tudi razdelitev na rumene, oranžne in rdeče dežele, ki jih razvrščajo glede na stopnjo okuženosti, temu primerni pa so tudi ukrepi za zajezitev virusa. V rumenih deželah so lahko restavracije in bari še naprej odprti samo do 18. ure. V oranžnih in rdečih deželah pa je še vedno dovoljen samo prevzem hrane.

Vlada je odločila tudi, da se bodo srednješolci v šole vrnili šele 7. januarja. "Ne smemo se sprostiti," je ob predstavitvi ukrepov povedal Conte. Poudaril je, da so ti ukrepi nujni, da bi se izognili tretjemu valu epidemije, ki bi lahko prišel januarja, navajajo tuje agencije.

V državi je sicer v zadnjem času upadlo število novih primerov okužbe z novim koronavirusom. V četrtek zvečer so poročali o približno 23.000 novih okužbah v zadnjem dnevu. Je pa umrlo rekordnih 993 covidnih bolnikov v enem dnevu. Koronavirus je tako v Italiji zahteval okoli 58.000 smrtnih žrtev, z njim pa se je okužilo 1,665 milijona ljudi, piše STA.