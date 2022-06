V Avstriji novi primeri opičjih koz

V avstrijski prestolnici so potrdili šest novih primerov okužbe, skupno pa do zdaj osem, pri čemer je eden od okuženih medtem že okreval, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdili v uradu mestnega svetnika Petra Hackerja, pristojnega za zdravje. Pri sedmih okuženih na Dunaju gre za moške, stare med 20 in 50 let.

Sledenje stikov novookuženih že poteka

Do zdaj sta bila znana dva primera okužbe s to nalezljivo boleznijo na Dunaju in dva v zvezni deželi Spodnji Avstriji. V Avstriji je sicer že nekaj tednov v veljavi obveznost prijave te bolezni. Kot so še sporočili z ministrstva za zdravje, sledenje stikov novookuženih že poteka.

V Evropi več kot 1.500 okužb

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je bilo do torka iz 39 držav po vsem svetu, tudi iz Slovenije, prijavljenih več kot 1.600 primerov okužbe z opičjimi kozami in skoraj 1.500 domnevnih primerov.

Žarišče izbruha opičjih koz ostaja Evropa, kjer 25 držav poroča o več kot 1.500 okužbah s tem virusom, kar predstavlja 85 odstotkov vseh primerov na svetu, je v sredo sporočil evropski regionalni direktor WHO Hans Kluge.