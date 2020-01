V Avstraliji bodo ustrelili deset tisoč kamel, ker pijejo preveč vode #video

V Avstraliji bodo pristojni ustrelili več kot deset tisoč kamel, ker v trenutno izsušenem južnem delu Avstralije spijejo preveč vode. Ukrep so sprejeli aboridžinski vodje potem, ko so kamele začele vdirati v njihove domove in jim krasti vodne vire, ki jih zaradi obsežnih požarov, ki že več mesecev divjajo po Avstraliji, primanjkuje.

Po ukazu deželskih vodij območja Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) bodo odstrel živali začeli v sredo. Sklep o odstrelu je bil sprejet po tem, ko so domačini podali več pritožb, da naj bi kamele med iskanjem vode in vodnih virov vstopale v njihove skupnosti in za sabo puščale razdejanja, piše spletna stran Independent.

"Obtičali smo v nezavidljivem položaju. Kamele vdirajo v naše skupnosti in se med iskanjem vode sprehajajo po domovih," je povedala Marita Baker, članica uprave APY. Po nekaterih navedbah naj bi kamele uničile vodne rezervoarje, cisterne in celo klimatske naprave.

"Kamele so povzročile znatno škodo na infrastrukturi. S svojim postopanjem po območju pa ogrožajo tudi ljudi," je pojasnil tiskovni predstavnik APY. Kamele med požari, ki že več mesecev divjajo po Avstraliji in so do zdaj uničili osem milijonov hektarjev površin, to je ozemlje, veliko kot Irska, po mnenju lokalnih oblasti predstavljajo nevarnost za zdravje domačinov.

Kot poudarjajo pri APY, je veliko živali zaradi žeje že poginilo. "V nekaterih primerih so mrtve živali onesnažile pomembne vodne vire in druga kulturna območja," so še povedali.

Onesnažujejo že tako slab zrak

Poleg težav z vodo, ki jih povzročajo kamele, pa te onesnažujejo tudi ozračje. Ker kamele izločajo metan, tako za sabo puščajo velike emisije toplogrednih plinov. Po navedbah spletne strani naj bi na leto izločile tolikšno količino metana, da se lahko primerja z eno tono ogljikovega dioksida.

Odstrel deset tisoč kamel, katerih populacija na območju Avstralije zanaša 1,2 milijona, bo trajala pet dni. Trupla odstreljenih kamel bodo oblasti pustile, da se posušijo po naravni poti, še piše Independent.