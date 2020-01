V delu Avstralije končno dočakali nekaj dežja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V avstralski prestolnici so danes zaprti muzeji, galerije, parki, uradi in univerze, na tamkajšnjem letališču so odpovedali nekaj poletov. Po podatkih IQ Air Visual, ki spremlja kakovost zraka po svetu, je Canberra danes mesto z najbolj onesnaženim zrakom na svetu.

Oblasti so po poročanju STA prebivalce pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih. V središču mesta je vrednost indeksa kakovosti zraka znašala 1400. Zdravju nevarne so vse vrednosti nad 200.

Na oddelku za notranje zadeve, ki je pristojen za koordinacijo odzivanja na naravne nesreče, so uslužbencem naročili, naj zaradi slabega zraka prihodnjih 48 ur ostanejo doma.

Premalo dežja, da bi pogasil večje požare

V Novem Južnem Walesu trenutno gori več kot 140 požarov, vendar so vsi najnižje stopnje nevarnosti. Gasilcem je danes nekaj olajšanja prinesel dež, vendar padavin ni bilo dovolj, da bi pogasile večje požare. Po katastrofalnih razmerah pretekli konec tedna pogrešajo dva človeka.

V zvezni državi Viktorija danes gori več kot 40 požarov, pogrešajo pa štiri ljudi.

Do zdaj našteli 24 smrtnih žrtev

Avstralski premier Scott Morrison je napovedal ustanovitev agencije za pomoč pri obnovi, ki naj bi delovala dve leti in pomagala preživelim, da se znova postavijo na noge. Vlada bo za to namenila dve milijardi avstralskih dolarjev (1,24 milijarde evrov).

Od konca septembra, ko se je začela ognjena stihija, je v Novem Južnem Walesu pogorelo skoraj pet milijonov hektarjev površin, v Viktoriji pa 1,2 milijona hektarjev. Ognjeni zublji so skupaj uničili površine v velikosti Irske.

Do zdaj je v požarih umrlo 24 ljudi, poškodovanih ali uničenih je več kot 1.800 domov.