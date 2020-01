Avstralija v primežu ognjenih zubljev: prebivalci vse bolj jezni na oblasti #foto #video

V Avstraliji se kljub rahlemu dežju nadaljuje boj z obsežnimi požari, ki so do zdaj zahtevali že 24 življenj. Številni domovi so brez električne energije, mnoge podeželske skupnosti so pokrite s plastjo pepela, večja mesta pa so zavita v oblake dima. Ljudje so vse bolj jezni na oblasti.

Plameni so pogoltnili že več sto domov, zadnja smrtna žrtev pa je moški, ki je želel rešiti dom svojih prijateljev. Samo v zvezni državi Novi južni Wales medtem še naprej divja skoraj 150 požarov, številnih gasilci še vedno nimajo pod nadzorom. Nekoliko jim sicer pomaga vreme, saj je Novi južni Wales in sosednjo zvezno državo Viktorija dosegel rahel dež, nekoliko se je tudi ohladilo. So se pa plameni ponovno dotaknili predmestja Sydneyja, poroča STA.

Auckland at 3:45pm today. This is no filter and with colour correction off. Australia is 2000km away. pic.twitter.com/57C5etBkkA — kendra! join a communist party (@kendra_c__) 5 January 2020

Posledice zajetnih požarov čutijo tudi prebivalci sosednje Nove Zelandije.

Ognjeni zublji zajeli območje v velikosti Irske

"Smo v povsem nepoznanem položaju," je razmere komentirala premierka Novega južnega Walesa Gladys Berejiklian. "Ne moremo se pretvarjati, da je to nekaj, kar smo že izkusili. Ni," je dodala.

Avstralska prestolnica Canberra je danes po oceni organizacije Air Visual mesto z najslabšo kakovostjo zraka na svetu. Tam so odpovedali polete in zaprli galerije, ljudem delijo obrazne maske. Medtem morajo v številnih ruralnih predelih patruljirati policisti, saj je vse več poročil o vdorih in plenjenju hiš, katerih prebivalci so se umaknili na varno.

The fires here in Australia are so awful, it’s hard to find someone that’s not effected by them in someway.

Over 6.3 Million hectares (24,000 sq mi) burnt so far

2500 buildings destroyed

500 million+ animals have died

25 lives lost

Thousands evacuated#AustraliaBurns pic.twitter.com/W64JxlvNyN — James Turner (@JamesTurnerYT) 5 January 2020

Požari naj bi zajeli 6,3 milijona hektarjev površine. Več kot 500 milijonov živali je poginilo.

Oblasti se trudijo spopasti s krizo, v kateri je bilo do zdaj požgano območje skoraj velikosti Irske. V soboto je avstralski premier Scott Morrison že zaukazal mobilizacijo tri tisoč vojaških rezervistov, ki naj bi priskočili na pomoč utrujenim gasilcem. Bojne ladje in helikopterje zdaj uporabljajo za evakuacijo ujetih, piše STA.

Na razmere v Avstraliji se je odzvala tudi britanska kraljica

Morrison je napovedal tudi ustanovitev agencije za pomoč pri obnovi, ki naj bi delovala dve leti in pomagala preživelim, da se spet postavijo na noge. Na požare se je danes odzvala tudi britanska kraljica Elizabeta II. Poudarila je, da je zaradi katastrofe "globoko užaloščena", reševalcem in gasilcem, ki za pomoč skupnostim "tvegajo lastna življenja", pa se je zahvalila za njihovo delo.

Medtem po vsem svetu zbirajo finančno pomoč za gasilce in prizadete skupnosti. Akcijam so se pridružili tudi številni slavni; ameriška pop pevka Pink in avstralska igralka Nicole Kidman sta na primer napovedali donaciji v višini po pol milijona ameriških dolarjev.

Avstralska komedijantka Celeste Barber je med svojimi podporniki v dveh dneh zbrala 16 milijonov ameriških dolarjev pomoči za gasilce. Prispevalo je skoraj pol milijona ljudi z vsega sveta. Krepi pa se nezadovoljstvo z oblastmi. Morrisona so sprva ostro kritizirali, ker ga ni bilo na kraju požarov, ob obisku prizadetega mesta Cobargo pa so ga nato označili za "idiota", marsikje posluša, da si z obiski zgolj želi povečati priljubljenost.

Avstralski premier Scott Morrison se je zaradi požarov znašel pod valom kritik. Foto: Reuters

Med drugim je premier Avstralce razjezil, ker se je tik pred božičem, ko je država že gorela, odpravil na družinske počitnice na Havaje. Po javnih protestih je dopust skrajšal, se vrnil v državo in se opravičil.

Strokovnjaki se sicer večinoma strinjajo, da je njegovo vedenje v krizi s požari povsem zgrešeno. Ljudje mu tako zamerijo tudi, da ne pokaže resničnega sočutja do žrtev. Tako je recimo ob obisku Cobarga želel stisniti roko neke nosečnice. Ženska je dejala: "V resnici se ne želim rokovati z vami," a jo je premier vseeno zgrabil za roko.

Do tega, kako Morrison in vlada rešujeta nacionalno krizo, so kritični tudi gasilci. "Zgrožen sem nad Scottom Morrisonom in vlado," je povedal vidno čustven gasilec na posnetku in komentiral Morrisonovo izjavo, v kateri naj bi dejal, da avstralski gasilci dejansko uživajo v gašenju požarov. "Če bi bili kdaj na terenu in bi vedeli, s čim se spopadamo ... vlada pojma nima. Čas je, da poskrbite za državo. Celotna vlada je ena navadna farsa," je med drugim še povedal.

Že lani so Morrisona gasilci in reševalci prosili za povečanje sredstev, a je vlada njihove prošnje večinoma ignorirala. Mnogi so prepričani tudi, da je premier s svojo konservativno držo do vprašanja podnebnih sprememb le še prispeval k izbruhu velike krize, še poroča STA.