Katastrofa v Avstraliji dosegla povsem novo raven #video

Avstralski premier Scott Morrison je zaradi uničujočih gozdnih požarov, ki pustošijo po državi, danes vpoklical 3.000 rezervistov avstralske vojske. Pomagali naj bi več tisoč prostovoljnim gasilcem, ki se z ognjem borijo že več mesecev. Razmere se ponekod danes še poslabšujejo zaradi temperatur nad 40 stopinjami Celzija in močnega vetra.

"Ta katastrofa je dosegla povsem novo raven," je poudaril avstralski premier Scott Morrison na današnji novinarski konferenci. Ob tem je naznanil prvi vpoklic vojaških rezervistov za gašenje požarov v zgodovini Avstralije. V zveznih državah Novi Južni Wales in Viktorija zaradi požarov vladajo izredne razmere. V Novem Južnem Walesu danes gori okoli 150 požarov, v Viktoriji pa več kot 50, poroča STA.

Na tisoče ljudi beži pred ognjem

A na nekaterih območjih na vzhodu Viktorije je že prepozno za beg. Oblasti so v posebnem obvestilu zato danes pozvale prebivalce, naj ne zapuščajo več domov. "Zdaj je najvarneje, da se ob poslabšanju razmer zatečete na varno v svojih bivališčih, na večjem območju brez rastlinja ali na vodi. Če bi odšli zdaj, bi bilo smrtno nevarno," so opozorili.

Razmere se ponekod danes še poslabšujejo zaradi temperatur nad 40 stopinjami Celzija in močnega vetra, ki dodatno razpihuje na stotine požarov. V delih Sydneyja so temperature presegle 48 stopinj Celzija, sunki vetra pa dosegajo 80 kilometrov na uro.

Na najhuje prizadetih obalnih območjih Viktorije in Novega Južnega Walesa je danes prekinjena oskrba z elektriko, prekinjene so tudi telefonske in internetne povezave. Ponekod je zaradi dima že sredi popoldneva zavladala popolna tema.

Požari v Avstraliji sicer divjajo že od septembra. Skupno so do zdaj našteli 23 smrtnih žrtev, več deset ljudi še pogrešajo. Uničenih je bilo okoli 1.500 domov, še piše STA.