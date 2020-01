Po požaru znova odprli živalski vrt v Krefeldu

Živalski vrt v Krefeldu, kjer je v požaru na silvestrsko noč poginilo 30 živali, je danes znova odprl vrata za obiskovalce. Že pred odprtjem ob deveti uri so se pred blagajnami živalskega vrta vile vrste ljudi. Številni so ob vhodu v živalski vrt prižigali sveče v spomin na poginule živali, med katerimi so tudi šimpanzi, orangutani in gorile.

Vzrok požara, ki je izbruhnil v sredo malo po polnoči, naj bi bili leteči kitajski novoletni lampijoni, ki so sicer v Severnem Porenju-Vestfaliji prepovedani od leta 2009. Na pogorišču so preiskovalci odkrili tri lampijone z ročno napisanimi voščili. Policija primer obravnava kot požig zaradi malomarnosti, poroča STA.

Policiji so se po tragediji javile 60-letnica in njeni dve odrasli hčeri, češ da so nenamerno zanetile požar. Navedle so, da so prižgale pet kitajskih lampijonov, od katerih bi eden lahko zanetil ogenj. Povedale so še, da so lampijone naročile po spletu in da se niso zavedale, da so v Nemčiji prepovedani.

Bivališče, zgrajeno v slogu rastlinjaka, je popolnoma pogorelo. V njem so domovali orangutani, šimpanzi, nekatere manjše opice pa tudi različne vrste ptic. Poginilo je 30 živali.

Iz živalskega vrta so sporočili, da so po tragediji prejeli več tisoč donacij. Pomoč so jim ponudili tudi številni nemški živalski vrtovi.

Živalski vrt v Krefeldu letno obišče okrog 400 tisoč obiskovalcev. Tam med drugim živijo tudi sloni, leopardi in nosorogi. Bivališče za opice je bilo odprto leta 1975 in se razteza na površini 2.000 kvadratnih metrov.