Žalost v nemškem živalskem vrtu: "Uresničili so se naši najhujši strahovi" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V živalskem vrtu v nemškem mestu Krefeld v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija je ponoči popolnoma pogorelo bivališče za opice. Požar je bil usoden za najmanj 30 živali, med katerimi so bili tudi šimpanzi in orangutani. Vzrok požara, ki ga je gasilcem uspelo pogasiti in tako preprečiti širjenje na druge dele živalskega vrta, še ni znan.