Avstraliji se bliža nov vročinski val, bojijo se megapožara

Požari, ki že več mesecev divjajo v Avstraliji, so od septembra zahtevali 25 žrtev, zgorelo je skoraj dva tisoč domov, poginilo več milijonov živali, škoda pa po navedbah Združenja avstralskih zavarovalnic znaša najmanj 700 milijonov avstralskih dolarjev (434 milijonov evrov). Narašča bojazen, da bi se več požarov združilo in bi nastal tako imenovan megapožar.

Združenje avstralskih zavarovalnic ocenjuje, da je škoda zaradi požarov dosegla 700 milijonov avstralskih dolarjev (434 milijonov evrov), vendar opozarja, da se bo še povišala. Zavarovalnice so do zdaj prejele skoraj 9.000 škodnih zahtevkov, pričakujejo pa, da se bo ta številka v prihodnjih dneh bistveno povišala, poroča STA.

V Novem Južnem Walesu je bilo v požarih uničenih 1.588 in poškodovanih 653 domov, v sosednji zvezni državi Viktorija je uničenih približno 200 domov, drugod po Avstraliji pa je zgorelo še 100 domov. Vlada je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki jo povzema STA, namenila začetni dve milijardi dolarjev (1,2 milijardi evra) za nacionalni sklad za pomoč opustošenim skupnostim.

Bliža se nov vročinski val

Potem ko je na jugovzhodu Avstralije v ponedeljek vendarle padlo nekaj dežja in je nekoliko popustila tudi vročina, se več kot 2.600 gasilcev pripravlja na nov vročinski val, ki ga pričakujejo v petek. Na jugovzhodu Avstralije še vedno divja na desetine požarov, zato narašča bojazen, da bi se več požarov v Novem Južnem Walesu in Viktoriji združilo in bi nastal tako imenovan megapožar.

Oblak dima nad Avstralijo so opazili celo v 12 tisoč kilometrov oddaljenih Čilu in Argentini, so sporočile meteorološke službe v teh dveh južnoameriških državah. Argentinska meteorološka služba je objavila satelitske posnetke dimnega oblaka in sporočila, da ga fronta pomika z zahoda prodi vzhodu.

Požari so do zdaj uničili osem milijonov hektarjev površin, to je ozemlje, veliko kot Irska, še piše STA.