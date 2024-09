V 90. letu starosti umrla igralka Maggie Smith

V starosti 89 let je umrla legendarna britanska igralka Maggie Smith. Na odru in televiziji oziroma filmu je delovala več kot sedem desetletij. Umrla je danes zjutraj v bolnišnici v Londonu, sta po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila njena sinova. V karieri je prejela dva oskarja.

Njena sinova Toby Stephens in Chris Larkin sta v izjavi zapisala: "Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrla Maggie Smith. V petek zgodaj zjutraj je umrla v bolnišnici. V zadnjih trenutkih je bila obdana s prijatelji in družino. Zapustila je dva sinova in pet ljubečih vnukov, ki so po izgubi izjemne matere in babice globoko užaloščeni."

"Radi bi izkoristili to priložnost in se zahvalili čudovitemu osebju bolnišnice za njihovo skrb in neizmerno prijaznost. Zahvaljujemo se vam za vsa prijazna sporočila in podporo ter vas prosimo, da v teh težkih trenutkih spoštujete našo zasebnost."

Osvojila je dva oskarja

Legenda britanskega odra in filma je v svoji karieri osvojila dva oskarja za vlogi v filmih The Prime of Miss Jean Brodie in Hotel California ter osem filmskih nagrad Bafta.

Znana je bila po duhovitosti in komičnih vlogah, ki so jo v karieri vodile od nastopov v filmih o Harryju Potterju, preko nadaljevanke Downtown Abbey do filmov Nune pojejo. Nagrado oskar je prejela leta 1970 za glavno vlogo v filmu The Prime of Miss Jean Brodie in leta 1978 za stransko vlogo v komediji Hotel California, čeprav je bila zanjo nominirana še večkrat.

Nagrajena je bila tudi za vlogo v nadaljevanki Downtown Abbey, za katero je prejela tri emmyje. Kraljica Elizabeta II. ji je leta 1990 podelila naziv dame.

Kot igralka je nastopala že v študentskih letih v Oxfordu in nato leta 1956 poklicno debutirala na Broadwayu. V naslednjih desetletjih se je poleg Judi Dench uveljavila kot ena največjih britanskih gledaliških igralk, ki je nastopala tako v narodnem gledališču kot v Kraljevi Shakespearovi družbi. Tudi delovanje na Broadwayu ji je prineslo nagrado tony za najboljšo igralko v igri Lettice and Lovage Petra Shafferja.

S tem je postala ena redkih igralk, ki so v svoji karieri prejele vse tri največje nagrade za igro. Britanska filmska akademija jo je nagradila z osmimi baftami.

Pred leti je dejala, da ne ve, kaj bi brez igralstva počela v življenju

Smith je bila na gledaliških deskah med drugim kraljica Elizabeta v Richardu III. in lady Macbeth v Macbethu, v več kot 60 filmih in televizijskih serijah, v katerih zaigrala, pa jo je bilo mogoče videti ob nekaterih najbolj priznanih igralcih in igralkah, kot so Laurence Olivier, Bette Davis, Michael Caine in Jane Fonda.

O igralstvu je povedala, da ga obožuje, da se ji zdi privilegij, da se mu lahko posveča, in da ne ve, kaj bi brez tega sploh počela v življenju. Ob neki priložnosti pa je ocenila tudi, da so "predstave, ki jih imaš v glavi, vedno veliko boljše od predstav na odru".