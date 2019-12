Ustvaril gensko spremenjena dojenčka, nato moral v zapor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajski znanstvenik He Jiankui je novembra lani sporočil, da sta se rodila prva gensko spremenjena dojenčka, ki jima je s tehnologijo Crispr spremenil DNK tako, da se ne moreta okužiti z virusom HIV. Foto: Reuters

Kitajski znanstvenik He Jiankui, ki je lani šokiral znanstveno srenjo z napovedjo rojstva dvojčic, katerih gene naj bi spremenil tako, da se ne bi mogli okužiti z virusom HIV, bo moral plačati tudi tri milijone juanov (380 tisoč evrov) kazni.

Sodišče v Šenzenu na jugu Kitajske ga je obsodilo, ker je "nezakonito izvedel spremembo genov človeškega zarodka v reproduktivne namene".

Kitajska tiskovna agencija Xinhua je poročala, da se je kot rezultat Hejevih poskusov rodil tudi tretji otrok s spremenjenimi geni, kar do zdaj ni bilo potrjeno.

Novembra lani sta se rodili prvi gensko spremenjeni deklici

He je novembra lani sporočil, da sta se rodila prva gensko spremenjena dojenčka - deklici, ki jima je s tehnologijo Crispr spremenil DNK tako, da se ne moreta okužiti z virusom HIV.

Njegove trditve so šokirale znanstvenike po vsem svetu, sprožile pa so tudi vprašanja o bioetiki in izpostavile pomanjkljiv nadzor nad znanstvenimi raziskavami na Kitajskem.

Univerza ga je že odpustila

Proti Heju so uvedli policijsko preiskavo, vlada je ustavila njegovo raziskovalno delo, univerza, za katero je delal, pa ga je odpustila.

Spreminjane genov za reproduktivne namene je v večini držav prepovedano. Kitajsko ministrstvo za zdravje je leta 2003 izdalo odlok, s katerim je prepovedalo spreminjanje genov človeških zarodkov, je pa postopek dovoljen za nereproduktivne namene.