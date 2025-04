Ustanovitelj WEF Klaus Schwab se umika

Schwabov odhod po poročanju AFP prinaša novo poglavje za organizacijo, ki vsako leto za teden dni v švicarskem letovišču Davos gosti svetovne politične in poslovne voditelje.

Lani je Schwab odstopil z mesta izvršnega direktorja WEF, na položaju ga je nasledil nekdanji norveški zunanji minister Borge Brende.

Upravni odbor WEF je ob Schwabovem odhodu izpostavil "izjemne dosežke" v 55 letih vodenja organizacije. "V času hitrih sprememb potreba po vključujočem dialogu še nikoli ni bila bolj pomembna," so zapisali v izjavi in dodali, da bo forum še naprej združeval voditelje iz vseh sektorjev in regij za izmenjavo mnenj ter da bo spodbujal k sodelovanju.

Klaus Schwab Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko



Schwab se je rodil marca 1938, študiral je na več švicarskih univerzah in na ameriškem Harvardu. Ima doktorat iz inženirstva in ekonomije ter več kot deset častnih doktoratov. Leta 1971 je ustanovil European Management Forum, ki velja za predhodnika WEF. Že prvega srečanja naj bi se udeležilo več kot 500 ljudi, od tedaj pa se število udeležencev le še povečuje.

Kritiki v WEF sicer vidijo prostor, kjer lahko korporacije brez nadzora lobirajo pri političnih voditeljih. WEF in Klaus Schwab sta tudi pogosta tarča teoretikov zarot.