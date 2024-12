V ZDA se že nekaj tednov kopičijo teorije zarot o skrivnostnih dronih, ki jih na nočnem nebu opažajo prebivalci vzhodne obale ZDA, predvsem države New Jersey. Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je v ponedeljek skušal pomiriti javnost in dejal, da gre za zakonite zasebne brezpilotne letalnike.

Pojasnilo Bele hiše je bilo potrebno po tem, ko se je v razpravo na svoji prvi novinarski konferenci po zmagi na volitvah 5. novembra vključil novoizvoljeni predsednik Donald Trump, ki je trdil, da vlada ve, kaj se dogaja, vendar sam ni hotel komentirati tega, kar naj bi vedel.

"Ocena Bele hiše je [...], da gre za zakonite zasebne drone, ki jih spuščajo ljudje v zrak," je za televizijo Fox News, ki skupaj s preostalimi konservativnimi mediji izraža največ skrbi zaradi neznanih letečih objektov, dejal Kirby. Dodal je, da so pregledali pet tisoč prijav in ugotovili, da gre za zakonito kratkočasenje zasebnikov in tudi delo policijskih agencij.

"V nekaterih primerih gre za brezpilotna letala, v drugih za letala s piloti. Večina je dronov, ampak vse je legalno. Povsem zakonito je spuščati drone v zračnem prostoru, ki ni omejen, dokler to prijaviš zvezni upravi za zračni promet," je dejal Kirby. Tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder je na svoji novinarski konferenci dodal, da je v ZDA registriranih več kot milijon dronov, vsak dan pa jih je v zraku najmanj osem tisoč.