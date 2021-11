Uničevanje brazilskega deževnega pragozda na 15-letnem vrhu

Z uničenjem več kot 13 tisoč kvadratnih kilometrov deževnega pragozda je deforestacija v Braziliji dosegla 15-letni vrh, poroča France24. Za primerjavo, celotna površina Slovenije znaša malo več kot 20 tisoč kvadratnih kilometrov. Podatki o uničenju deževnega pragozda v Amazoniji, ki jih je objavila Brazilska nacionalna agencija za raziskovanje vesolja (slednja ima dostop do satelitov, prek katerih spremljajo dogajanje v pragozdu), so velik udarec brazilskemu predsedniku Jairu Bolsonaru, ki je še pred tedni na Škotskem svetovni javnosti obljubljal, da bo zmanjšal deforestacijo.

Brazilska nacionalna agencija za raziskovanje vesolja dogajanje v Amazoniji spremlja prek satelitov. Foto: Guliverimage

Bolsonaro več let podpiral ekonomsko izkoriščanje pragozda

V desetletju pred začetkom mandata Bolsonara, ki je oblast prevzel leta 2019, so v Braziliji vsako v povprečju uničili 6.500 kvadratnih kilometrov deževnega pragozda. V zadnjih treh letih pa so številke poskočile, v povprečju je bilo uničenih 11.405 kvadratnih kilometrov deževnega pragozda. Rast je posledica Bosonarove politike za razvoj podeželja. Njegova administracija je v zadnjih letih napadala državne naravovarstvene agencije in podpirala nove zakone, ki so umikali zaščito deževnega pragozda. A Bolsonaro se je v zadnjih mesecih očitno premislil.

"Napadi na Brazilijo so neupravičeni"

Omenili smo že, da je v Glasgowu na svetovnem srečanju politikov o varovanju okolja dejal, da bo zmanjšal uničevanje deževnega pragozda. Pred svetovno javnostjo je namreč obljubil, da bo Brazilija učinkoviteje ukrepala proti nezakonitim požigom in uničevanju pragozda. Pretekli teden pa je na mednarodni konferenci v Združenih Arabskih emiratih, kjer je promoviral Brazilijo kot državo, privlačno za tuje investicije, dejal, da so napadi na Brazilijo zaradi deforestacije neupravičeni. Večina amazonskega pragozda je nedotaknjenega, je trdil Bonsonaro.