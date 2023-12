Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 79. letu starosti je danes umrl nekdanji švicarski tožilec in poročevalec Sveta Evrope Dick Marty, je sporočila njegova Svobodna demokratska stranka Švice. Švicarski predsednik Alain Berset je v odzivu poudaril, da je bil Marty, ki je med drugim preiskoval zločine Osvobodilne vojske Kosova (OVK), neumorno zavezan vladavini prava.

Po poročanju švicarskih medijev je nekdanji senator in tožilec Dick Marty bolehal za rakom. Umrl je na svojem domu v kraju Fescoggia na jugu Švice, potem ko se mu je stanje v zadnjih dneh nenadno poslabšalo.

Znan je bil po mednarodnih preiskavah, vključno s preiskavo trgovine z organi na Kosovu in v Albaniji iz leta 2010, v katero naj bi bili med vojno na Kosovu konec 90. let prejšnjega stoletja vpleteni visoki predstavniki OVK. Tudi na podlagi njegovega poročila je specializirano tožilstvo v Haagu vložilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kosova Hashimu Thaciju.

Marty je bil leta 1999 izvoljen za člana parlamentarne skupščine Sveta Evrope, od leta 2005 do 2008 pa je predsedoval odboru za pravne zadeve in človekove pravice. Foto: Guliverimage

V poročilu zatrdil, da je 14 držav sodelovalo v mreži kršitev človekovih pravic

Marty je bil leta 1999 izvoljen za člana parlamentarne skupščine Sveta Evrope, od leta 2005 do 2008 pa je predsedoval odboru za pravne zadeve in človekove pravice. V imenu odbora je med drugim preiskoval tajne zapore ameriške obveščevalne agencije Cia v Evropi. Leta 2006 je v poročilu zatrdil, da je 14 držav, vključno s Švico, sodelovalo z ZDA v mreži kršitev človekovih pravic.

Marty se je rodil v južnem švicarskem kantonu Ticino, kjer je bil najprej namestnik javnega tožilca, kasneje pa je med letoma 1975 in 1989 sam opravljal to funkcijo. V letih od 1989 do 1995 je bil član kantonalne vlade, nakar je bil kot član desnosredinske Svobodne demokratske stranke izvoljen v švicarski senat. S položaja je leta 2011 odstopil.

Neumorno zavezan vladavini prava

Predsednik Švice Berset je v odzivu poudaril, da je bil Marty neumorno zavezan vladavini prava. "Kot tožilec, državni svetovalec, svetovalec držav ali celo kot član Sveta Evrope je bil neutrudno predan odprti Švici, človekovemu dostojanstvu in vladavini prava," je zapisal na omrežju X in njegovi družini izrazil sožalje.

