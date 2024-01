Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Stockholmu je danes v 92. letu starosti umrl češki jedrski fizik in nekdanji disident František Janouch, je sporočila fundacija Listina 77 iz Prage, ki jo je pokojnik leta 1978 ustanovil v švedski prestolnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Janouch se je rodil 22. septembra 1931 v bližini Prage in v nekdanji Sovjetski zvezi študiral fiziko. Dve leti po praški pomladi in invaziji sil Varšavskega pakta na Češkoslovaško avgusta 1968 je iz političnih razlogov izgubil službo. Kasneje so mu oblasti dovolile zapustiti državo.

Fundacijo Listina 77 je leta 1978 ustanovil zato, da je istoimensko gibanje, ki ga je s somišljeniki pred tem ustanovil dramatik in prvi predsednik samostojne Češke Vaclav Havel, lahko prejelo švedsko kulturno nagrado Monismanien.

Po žametni revoluciji fundacijo preselil iz Stockholma v Prago

Kasneje je bil namen fundacije zagotavljati finančno in moralno podporo češkoslovaškim disidentom in njihovim družinam ter se zavzemati za človekove pravice na Češkoslovaškem. Po žametni revoluciji leta 1989 je Janouch fundacijo preselil iz Stockholma v Prago, kjer je ta še naprej podpirala civilno družbo in je kot taka dejavna še danes.

Med drugim fundacija sodeluje pri podeljevanju nagrade Vaclava Havla za človekove pravice pod okriljem Sveta Evrope.