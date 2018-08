Umrl ameriški senator John McCain #foto #video

V starosti 81 let je v soboto umrl ameriški republikanski senator John McCain, so sporočili iz njegove pisarne. McCain se je od julija lani boril z možganskim tumorjem, v petek pa je sporočil, da se je odločil prekiniti zdravljenje.

"Senator John Sidney McCain III. je umrl 25. avgusta ob 16.28," so sporočili iz njegove pisarne. "Ko je umrl, so bili z njim njegova soproga Cindy in člani njune družine. Združenim državam Amerike je zvesto služil 60 let," so dodali.

Eden najvidnejših republikanskih senatorjev je julija lani sporočil, da se bori z agresivno obliko raka na možganih, v petek pa se je odločil, da bo prekinil zdravljenje.

Leta 1982 prišel v zvezni kongres

McCain, ki bi prihodnji teden dopolnil 82 let, je bil v času vietnamske vojne vojaški pilot in več let tudi vojni ujetnik. Kot vojni heroj s 17 odlikovanji in človek s pomembnimi sorodstvenimi razmerji je leta 1982 kandidiral na volitvah v zvezni kongres in zmagal, leta 1986 pa je zmagal še na volitvah v zvezni senat.

John McCain skozi leta:

Dvakrat neuspešno kandidiral za predsednika ZDA

McCain je dvakrat neuspešno kandidiral tudi za predsednika ZDA. Prvič ga je v boju za predsedniško nominacijo republikanske stranke leta 2000 porazil George Bush mlajši, nato pa leta 2008 na splošnih volitvah po dveh Bushevih mandatih še demokrat Barack Obama.

Po nastopu Donalda Trumpa na predsedniški položaj je postal eden njegovih najglasnejših kritikov. Senator ni nikoli maral Trumpa in je tudi povedal, da ga ne želi na svojem pogrebu. Trump je na Twitterju izrekel sožalje družini.

Prebivalci v ZDA na ulicah, po tem, ko so izvedeli, da je McCain umrl: