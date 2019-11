Ukrajinske in proruske enote začele umik s frontne črte na vzhodu države

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z območja Stanice Luganske so se sile obeh strani umaknile že poleti, z območja Zoloteja v regiji Lugansk pa pretekli teden.

Z območja Stanice Luganske so se sile obeh strani umaknile že poleti, z območja Zoloteja v regiji Lugansk pa pretekli teden. Foto: STA

Ukrajinska vojska in proruski separatisti so danes začeli umik sil s frontne črte v regiji Doneck, ki je bil sprva sicer predviden že ponedeljek. Predstavnik ukrajinske vojske Bogdan Bondar je novinarjem potrdil, da se je v vasi Petrivske začel umik enot in orožja.