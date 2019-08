Macron na srečanju s Putinom predvsem o Ukrajini

Emmanuel Macron je Vladimirja Putina sprejel v svoji sredozemski rezidenci Fort Bregancon, ukrajinski konflikt pa je med glavnimi temami njunega pogovora ob dvostranskem sodelovanju in drugih mednarodnih temah.

Macron je izrazil upanje, da se bo udeležil vrha z voditelji Ukrajine, Rusije in Nemčije, tako imenovane normandijske četverice, v "prihodnjih nekaj tednih", da bi poskušali končati ukrajinski konflikt.

Konflikt se je začel leta 2014 in doslej zahteval okoli 13 tisoč življenj

Evropska unija je proti Rusiji uvedla vrsto sankcij, potem ko si je Moskva leta 2014 priključila ukrajinski polotok Krim. To je sprožilo vojno med proruskimi separatisti in vladnimi silami na vzhodu Ukrajine.

Macron je danes Putinu dejal, da je treba rešiti vprašanje Ukrajine, o katerem se EU in Rusija ne strinjata. Menil je, da je treba še naprej ohranjati pritisk in energijo za rešitev tega vprašanja.

Glavna tema pogovora med Putinom in Macronom je bilo dvostransko sodelovanje med državama. Foto: Reuters

Putin pa je napovedal, da bo z Macronom govoril o svojih pogovorih z novim ukrajinskim predsednikom. "O nekaterih stvareh je vredno govoriti in dajejo podlago za previden optimizem," je dodal.

Zelenski je izrazil pripravljenost na pogovor s Putinom na štiri oči, v minulih tednih pa sta se pogovarjala po telefonu.

Današnje srečanje Putina in Macrona je namenjeno tudi pripravam na vrh skupine sedmih najbolj razvitih držav (G7), ki ga bo konec prihodnjega tedna Macron gostil v Biarritzu. Rusija je bila sicer do izbruha ukrajinske krize del te skupine najbolj razvitih držav, a so jo potem preostale države izključile.

Protesti v Moskvi ne bodo postali "rumeni jopiči"

Putin je danes pri Macronu dejal, da "ne bi zavrnil" ponovnega povabila v to skupino. "Kakršnikoli stiki z našimi partnerji so vedno koristni," je dejal Putin.

Putin se je zavzel tudi za normalizacijo odnosov med EU in Rusijo. Tako bi Rusija in Francija "lahko dosegli še veliko več" zlasti na gospodarskem področju, je dejal.

Foto: Reuters

Macron pa je v povezavi s tem dejal, da je seveda treba prej razrešiti vprašanje ukrajinske krize. Menil pa je, da bi več medsebojnega zaupanja lahko pomagalo tudi pri razreševanju številnih nesporazumov, ki so se nabrali med stranema v zadnjem desetletju.

Na novinarsko vprašanje je Putin komentiral tudi proteste v Moskvi, ki so izbruhnili zaradi izključitve opozicijskih kandidatov iz volitev v mestni svet. Kot je dejal, bo na vsak način preprečil, da se tudi v Moskvi ne bi zgodili "rumeni jopiči".

Protesti gibanja rumenih jopičev so pretresali francosko prestolnico in vso Francijo od konca lanskega leta. "Česa takega si v ruski prestolnici ne želimo. Naredili bomo vse, da položaj ostane v okviru zakona," je dejal Putin, ki je sicer deležen mednarodnih kritik, da je preoster do opozicije in protestnikov. Policija jih je v več tednih namreč prijela okoli tri tisoč.