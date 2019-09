Rusija in Ukrajina izvedli težko pričakovano izmenjavo zapornikov

Rusija in Ukrajina sta danes izvedli izmenjavo 70 zapornikov, med njimi tudi 24 ukrajinskih mornarjev, ki jih je Rusija priprla lani. V Kijevu in Moskvi so izpustitev zapornikov ocenili kot prvi korak k normalizaciji odnosov med državama, ki so se zaostrili po začetku konflikta na vzhodu Ukrajine leta 2014.

Vir pri ukrajinski vladi je potrdil, da sta si obe državi izmenjali po 35 zapornikov, med katerimi je več vidnejših osebnosti. Poleg ukrajinskih mornarjev je Rusija med drugim izpustila ukrajinskega filmskega režiserja in aktivista Olega Sencova. Ukrajina je Rusiji predala tudi novinarja tiskovne agencije Ria novosti Kirila Višinskega, ki so ga prejšnji mesec sicer pogojno izpustili.

Pomemben korak k normalizaciji odnosov in končanju vojne

V Moskvi sta dva avtobusa z zatemnjenimi okni zapustila zapor Lefortovo. Po poročanju ruskih medijev je konvoj zapustil zapor v okviru priprav na izmenjavo zapornikov. Pridržani so na letalih poleteli v domovini, kjer so pristali skoraj istočasno. Ukrajinske državljane so na letališču Borispol v bližini Kijeva sprejeli njihovi svojci in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je osebno pozdravil nekdanje zapornike. Filmski režiser Sencov je dejal, da je vesel, da je doma, in se zahvalil vsem, ki so se bojevali zanj.

Poleg ukrajinskih mornarjev je Rusija med drugim izpustila ukrajinskega filmskega režiserja in aktivista Olega Sencova. Foto: Reuters

Gre za prvo večjo izmenjavo zapornikov med državama po izbruhu konflikta na vzhodu Ukrajine leta 2014. Ukrajinski predsednik Zelenski je o izmenjavi zapornikov spregovoril že po zmagi na volitvah. Ruski predsednik Vladimir Putin je ta teden dejal, da bo izmenjava pomenila ogromen korak k normalizaciji odnosov s Kijevom. Podobno je danes dejal tudi Zelenski, ki je izmenjavo označil za prvi korak v smeri končanja vojne na vzhodu države.

Putin in Zelenski bosta obnovila dialog

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je prav tako pozdravil izmenjavo in dodal, da so veseli, da so se ruski državljani vrnili v domovino. Putin in Zelenski sta se medtem danes slišala tudi po telefonu, po navedbah ukrajinskega predsednika pa sta se dogovorila, da bosta obnovila dialog.

Poteza obeh držav je v mednarodni skupnosti naletela na odobravanje. Nemška kanclerka Angela Merkel je dogodek označila za znak upanja. "Vredno je nadaljevati to težko delo pri uresničevanju dogovora iz Minska," je poudarila Merklova. Izmenjavo je pozdravila tudi predsednica parlamentarne skupščine Sveta Evrope Liliane Maury Pasquier: "Izpustitev tistih, ki so bili pridržani v okviru konflikta, je brez dvoma gesta dobre volje, ki je nismo videli od leta 2014. Obe državi je pozvala, naj nadaljujeta napore za končanje konflikta.