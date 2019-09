Rusi le dočakali svoje letalo velikih upov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

MC-21 bo lahko sprejel od 163 do 211 potnikov. Letalo je neposredni tekmec boeinga 737 in airbusa A320. Foto: Reuters

Na letalskem mitingu v Rusiji so obiskovalci v zraku prvič videli novo potniško letalo irkut MC-21, ki želi na svetovnem trgu odvzeti vsaj delček Boeingu in Airbusu. Za zdaj so zanj prejeli 175 naročil.