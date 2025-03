Rusi nad ukrajinsko energetsko infrastrukturo, uporabili tudi vodene rakete #foto #video

Energetska infrastruktura v več ukrajinskih regijah je bila danes tarča obsežnih ruskih napadov z raketami in droni, je sporočil ukrajinski minister za energetiko German Galuščenko. Rusija je medtem nad svojim ozemljem po lastnih navedbah sestrelila 39 ukrajinskih dronov, poročajo tuje tiskovne agencije.

8.58 Evropske države obsodile rusko uporabo veta v Varnostnem svetu

Evropske članice ZN so v četrtek obsodile ruski veto na dva amandmaja k nedavnemu ameriškemu predlogu resolucije o vojni med Ukrajino in Rusijo.

Stalne članice Varnostnega sveta ZN morajo po novem vedno, ko izkoristijo pravico do veta, to utemeljiti v Generalni skupščini in poslušati kritike. Rusija je 24. februarja vložila veto na dva amandmaja evropskih držav k ameriškemu predlogu resolucije o Ukrajini.

Kratka ameriška resolucija, ki je le pozivala k miru, je bila sprejeta z desetimi glasovi za in petimi vzdržanimi glasovi evropskih držav. Te so predlagale tri amandmaje, od katerih eden – o opredelitvi Rusije kot agresorja – ni dobil dovolj glasov in Rusiji ni bilo treba vložiti veta.

Druga dva amandmaja – o ozemeljski celovitosti Ukrajine in pravičnem miru v skladu z Ustanovno listino ZN – sta dobila dovolj podpore, vendar je Rusija na oba vložila veto.

Namestnik ruskega veleposlanika Dimitrij Poljanski je zagotovil, da ima njegova država zelo odgovoren odnos do veta in ga brez upravičenih razlogov ne bi nikoli uporabila. Zatrdil je, da se je Rusija 24. februarja odločila za mir.

Vršilka dolžnosti veleposlanice ZDA Dorothy Shea je dejala, da je potrditev njihove resolucije dokaz, da lahko VS ZN še vedno izpolnjuje načela Ustanovne listine ZN glede vzdrževanja mednarodnega miru in varnosti. "Naša resolucija je odprla pot za mir," je dejala.

Ukrajinski veleposlanik Sergij Kislica je nasprotno zatrdil, da je rusko obnašanje najboljši primer škodljivosti pravice do veta.

"Rusija je dala veto na vse poskuse sprejetja resolucij od začetka agresije na Ukrajino leta 2014," je dejal in zatrdil, da bi morali državam, vpletenim v spopade, pravico do veta odvzeti. "Nihče si ne želi miru bolj kot Ukrajinci, vendar mir mora biti pravi, ne le beseda," je dodal.

Evropski veleposlaniki so po vrsti obsodili Rusijo zaradi uporabe veta, slovenski veleposlanik Samuel Žbogar pa je dejal, da je veto na besedilo, ki zadeva Ustanovno listino ZN, vreden obsojanja.

Po njegovih besedah je po treh letih vojne čas za pravičen in trajen mir. Slovenija se je zato vključila v proces sprejemanja ameriške resolucije, katere cilj podpira, vendar obžaluje, da ni imela usmeritev, je pojasnil.

"Če ne veš, kam greš, je vsaka pot dobra," je dejal in dodal, da bi morala resolucija vsaj določiti, da morajo mirovna pogajanja potekati v skladu z Ustanovno listino ZN.

"Zato smo predlagali amandmaje, ki jih je Generalna skupščina potrdila, Varnostni svet pa ne, in zaradi tega smo se vzdržali," je še povedal, a obenem izrazil zadovoljstvo, da se VS ZN končno premika proti svoji glavni nalogi – pravičnemu in trajnemu miru v Ukrajini.

8.13 Ukrajinska energetska infrastruktura znova tarča ruskih napadov

"Rusija skuša z obstreljevanjem objektov za proizvodnjo energije in plina škodovati Ukrajincem, ne da bi opustila svoj cilj, da bi nas pustila brez elektrike in ogrevanja ter povzročila največjo škodo navadnim državljanom," je zapisal ukrajinski minister za energetiko German Galuščenko na družbenem omrežju Facebook. Dodal je, da si reševalci in zaposleni pri elektro podjetjih prizadevajo odpraviti posledice, kjer je mogoče.

Po navedbah predstavnikov ukrajinske vojske, na katere se sklicuje nemška tiskovna agencija dpa, je Rusija v napadih uporabila tudi vodene rakete kalibr, izstreljene z ladij v Črnem morju.

V raketnem napadu na civilno infrastrukturo v Harkovu na vzhodu Ukrajine so bili medtem ranjeni štirje ljudje, je danes na Telegramu sporočil župan drugega največjega ukrajinskega mesta Igor Terehov. V napadu je bila delno porušena tudi stanovanjska zgradba.

Iz ruševin so doslej rešili šest ljudi, iskanje morebitnih drugih žrtev se nadaljuje. Guverner Harkova Oleg Sinegubov pa je na Telegramu sporočil, da je bilo v ruskem napadu zadeto zasebno podjetje v Harkovu, pri čemer je zgorelo več avtomobilov.

O napadu poročajo tudi iz regije Ternopil na zahodu Ukrajine, kjer je prišlo do težav z oskrbo s plinom, ni pa bilo smrtnih žrtev ali poškodovanih.

Tudi iz regije Odesa na jugu države so v četrtek zvečer poročali o ruskem napadu, v katerem je bila poškodovana kritična infrastruktura, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija je medtem nad petimi svojimi regijami ter nad Črnim in Azovskim morjem od četrtka zvečer sestrelila 39 ukrajinskih dronov, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi.