Ukrajini zmanjkuje streliva #vŽivo

Vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Valerij Zalužni je za CNN pojasnil, da se zaloge streliva in druge opreme izčrpavajo zaradi intenzivnosti sovražnosti v Ukrajini in tudi zaradi globalnega pomanjkanja pogonskih polnil za strelivo. Foto: Reuters

Zaloge streliva se zaradi intenzivnosti sovražnosti v Ukrajini izčrpavajo, je v prispevku za ameriški CNN opozoril vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Valerij Zalužni. Poudaril je, da se Ukrajina spopada z zmanjšanjem vojaške podpore Zahoda, in pozval k povečanju proizvodnje lastnega arzenala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Spopasti se moramo z zmanjšanjem vojaške podpore ključnih zaveznikov, ki se spopadajo z lastnimi političnimi napetostmi," je Valerij Zalužni zapisal v prispevku za spletno stran CNN. Pojasnil je, da se zaloge streliva in druge opreme izčrpavajo zaradi intenzivnosti sovražnosti v Ukrajini ter tudi zaradi globalnega pomanjkanja pogonskih polnil za strelivo.

V luči tega je pozval h krepitvi ukrajinske obrambne proizvodnje ter opozoril na nepopolnost regulativnega okvira na tem področju in delno monopolizacijo obrambne industrije v državi. "To povzroča ozka grla v proizvodnji, na primer pri strelivu, ki še povečujejo odvisnost Ukrajine od njenih zaveznikov," je zapisal.

Po besedah Zalužnega bi morala Ukrajina med drugim hitro povečati poceni proizvodnjo lastnega arzenala, sodobnih in učinkovitih vozil brez posadke, navaja dpa.

Dodal je, da ima Rusija prednost pred Ukrajino tudi pri mobilizaciji vojakov. Pri tem je namignil, da Kijev ni pripravljen sprejeti "nepriljubljenih ukrepov" za povečanje števila pripadnikov oboroženih sil. O osnutku zakona o mobilizaciji sicer ravno razpravlja parlament v Kijevu.

Nedavno so se znova zaostrili odnosi med Zalužnim in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, potem ko naj bi Zelenski priljubljenega generala v ponedeljek pozval k odstopu, ki ga je ta zavrnil. V Kijevu so poročanje o pozivu k odstopu zanikali.

Spor med predsednikom in generalom sicer traja že mesece, zaostril pa se je predvsem po spodleteli ambiciozni ukrajinski ofenzivi lani poleti.