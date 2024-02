Nor prizor s Črnega morja: so Rusi utrpeli veliko izgubo? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinske sile so ponoči uničile rusko vojaško ladjo Ivanovets v Črnem morju ob zahodni obali polotoka Krim, je danes sporočila ukrajinska vojaška obveščevalna služba (GUR). Rusija incidenta za zdaj še ni komentirala.

Pregled dneva:



17.44 Uslužbenci ukrajinskega operaterja ne smejo več v elektrarno v Zaporožju

17.31 London: Ruska nacionalna garda integrirala tri enote Wagner

16.40 Orban: Dobili smo zagotovila, da madžarski denar ne bo šel Ukrajini

16.17 Ukrajina naj bi ob obali Krima uničila rusko vojaško ladjo

15.19 Madžarska opozicija si prizadeva za ratifikacijo vstopa Švedske v Nato

11.40 Vseh 27 voditeljev EU podprlo 50 milijard evrov pomoči za Ukrajino

11.05 Vodja ukrajinske obveščevalne službe grozi z okrepljenimi napadi na rusko infrastrukturo

6.15 V ospredju vrha EU nadaljnja finančna pomoč Ukrajini

17.44 Uslužbenci ukrajinskega operaterja ne smejo več v elektrarno v Zaporožju

Rusko vodstvo ukrajinske jedrske elektrarne v Zaporožju je uslužbencem ukrajinskega operaterja Energoatom prepovedalo vstop v elektrarno, je danes sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA). Dodala je, da bo vodja agencije Rafael Grossi prihodnji teden med obiskom te največje evropske jedrske elektrarne odprl to vprašanje.

IAEA je pojasnila, da so jih iz elektrarna obvestili, da uslužbenci ukrajinskega operaterja jedrskih elektrarn Energoatom od danes ne smejo več v elektrarno.

Po podatkih IAEA je bilo v elektrarni pred rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022 zaposlenih 11.500 ljudi. Pod ruskim vodstvom pa jih je sedaj zaposlenih 4500, medtem ko preučujejo prošnje okoli 940 kandidatov. Elektrarna je v ruskih rokah od marca 2022. Bila je že večkrat tarča obstreljevanja in odrezana od električnega omrežja, zaradi česar so stalno prisotne bojazni pred jedrsko nesrečo. Foto: Reuters

V njej bodo torej odslej lahko delali samo še nekdanji zaposleni v Energoatomu, ki so sprejeli rusko državljanstvo in podpisali pogodbe z ruskim operaterjem. Ob njih v elektrarni dela še osebje, ki so ga poslali iz Rusije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

17.31 London: Ruska nacionalna garda integrirala tri enote Wagner

Ruska nacionalna garda je v svoj prvi prostovoljni korpus vključila tri nekdanje enote najemniške skupine Wagner, je danes na omrežju X objavilo britansko obrambno ministrstvo. Po oceni Londona to pomeni, da so si ruske oblasti uspešno podredile skupino, katere pokojni vodja Jevgenij Prigožin je lani vodil kratkotrajno vstajo proti Moskvi.

Kot je na omrežju X zapisalo obrambno ministrstvo, bo ruska nacionalna garda novoustanovljen korpus, ki ga tvorijo nekdanji plačanci Wagnerja, verjetno napotila v Ukrajino in Afriko. Pripadnikom korpusa naj bi ponudila pogodbe za šestmesečno služenje v Ukrajini in devetmesečno služenje v Afriki.

Po navedbah britanskega obrambnega ministrstva je ruski predsednik Vladimir Putin zakon, ki nacionalni gardi omogoča vzpostavitev prostovoljnih enot, podpisal 25. decembra lani. Vključitev nekdanjih enot Wagnerja v nacionalno gardo po oceni Londona pomeni, da si je Moskva uspešno podredila nekdanjo najemniško vojsko. Foto: Reuters

16.40 Orban: Dobili smo zagotovila, da madžarski denar ne bo šel Ukrajini

Madžarski premier Viktor Orban je danes sporočil, da je Madžarska prejela zagotovila, v skladu s katerimi evropska sredstva, ki so bila dodeljena Budimpešti in jih je Bruselj zamrznil, ne bodo poslana Ukrajini. Orban je pred tem na zasedanju v Bruslju umaknil veto na 50 milijard evrov pomoči Ukrajini, s čimer je omogočil dogovor 27 držav članic.

Orban je na današnjem izrednem zasedanju voditeljev držav EU v Bruslju umaknil nasprotovanje makrofinančni pomoči Ukrajini v višini 50 milijard evrov za obdobje 2024-2027 v okviru revizije dolgoročnega proračuna unije (MFF), s čimer je omogočil dogovor v okviru 27 držav članic.

Svojo odločitev je utemeljil rekoč, da je prejel "jamstva" za milijarde evrov, ki so bila dodeljena Budimpešti in jih je Evropska komisija zamrznila.

Kot je dejal Viktor Orban, je Madžarsko skrbelo, da bo denar EU, namenjen Madžarski, šel v Ukrajino. "Končno smo izpogajali nadzorni mehanizem, ki bi zagotovil, da bo denar razumno porabljen, in dobili smo zagotovilo, da madžarski denar ne bo končal v Ukrajini," je dejal v video sporočilu, objavljenem na Facebooku. Foto: Guliverimage

Predsedniki držav in vlad EU so se danes sestali na izrednem zasedanju v Bruslju, da bi dosegli dogovor glede nadaljnje pomoči Ukrajini v okviru revizije dolgoročnega proračuna EU, čemur je sprva nasprotoval madžarski premier.

16.17 Ukrajina naj bi ob obali Krima uničila rusko vojaško ladjo

Kijev je kot dokaz za uspešen napad objavil videoposnetek, na katerem je videti več pomorskih dronov, naloženih z eksplozivom, ki so se približevali ruski korveti. Vidna naj bi bila tudi eksplozija, ruska ladja pa naj bi se začela prevračati in potapljati.

Rusija uradno še ni komentirala incidenta v Črnem morju. Eden od ruskih kanalov na Telegramu, ki naj bi bil povezan z rusko vojsko, pa je sporočil, da je Ukrajina napad izvedla z devetimi droni. "Štiri od njih so odkrili ruski mornarji. Nanje so začeli streljati," je še sporočil kanal.

Rusija si je polotok Krim in večji del teritorialnih voda v bližini priključila leta 2014. Krim in ruska črnomorska flota sta bila od začetka ruske invazije februarja 2022 pogosta tarča ukrajinskih napadov. Nazadnje je Moskva poročala, da je v sredo sestrelila 20 ukrajinskih raket nad Črnim morjem in polotokom Krim. Napad naj ne bi terjal žrtev.

15.19 Madžarska opozicija si prizadeva za ratifikacijo vstopa Švedske v Nato

Madžarska opozicija je danes zahtevala izredno zasedanje parlamenta prihodnji ponedeljek, na katerem bi ratificirali članstvo Švedske v Natu, je danes sporočila Agnes Vadai iz vrst Demokratične koalicije. Vendar pa je ocenila, da bo poskus verjetno spodletel, saj bodo poslanci vladajoče stranke Fidesz zasedanje bržkone bojkotirali.

Za sklic izredne seje madžarskega parlamenta so potrebni podpisi petih odstotkov poslancev, predsednik parlamenta pa mora sejo nato sklicati v osmih dneh. Žal je upanje na uspeh majhno, saj bodo poslanci Fidesza verjetno odsotni, kar pomeni, da ne bo dosežen kvorum, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedala Vadaieva.

Poslanci Fidesza, ki ima v parlamentu v Budimpešti dvotretjinsko večino, že od poletja 2022 preprečujejo, da bi se na dnevni red uvrstilo vprašanje ratifikacije švedskega protokola za članstvo v Natu. Madžarska ostaja edina članica zavezništva, ki tega še ni storila, potem ko je članstvo Švedske januarja ratificirala Turčija.

11.40 Michel: Vseh 27 voditeljev EU podprlo 50 milijard evrov pomoči za Ukrajino

Voditelji vseh 27 članic EU podpirajo 50 milijard evrov makrofinančne pomoči za Ukrajino, je po današnjih pogovorih z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom povedal predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

"Imamo dogovor. Enotnost. Vseh 27 voditeljev se je strinjalo o dodatnem paketu pomoči Ukrajini v višini 50 milijard evrov v okviru proračuna EU," je na družbenem omrežju X zapisal Michel po pogovorih z Orbanom, voditelji Nemčije, Francije in Italije ter predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Srečanje je potekalo pred začetkom zasedanja Evropskega sveta.

Dodal je, da bo to omogočilo trdno, dolgoročno in predvidljivo financiranje za Ukrajino. "EU prevzema vodenje in odgovornost pri podpori Ukrajine, vemo, kaj je na kocki," je še zapisal Michel.

Spomnimo, na decembrskem rednem zasedanju so vsi voditelji z izjemo madžarskega premierja podprli pogajalski okvir predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela o reviziji dolgoročnega proračuna unije 2021-2027, vrednega 1216 milijard evrov v tekočih cenah.

Orban je zaradi nasprotovanja vključitvi pomoči za Ukrajino v MFF preprečil sprejetje celotne revizije. V zameno za podporo je zahteval odmrznitev vseh evropskih sredstev, namenjenih Madžarski. Teh je še za okoli 21 milijard evrov, potem ko je komisija Budimpešti 10,2 milijarde evrov večinoma kohezijskih sredstev odmrznila tik pred decembrskim vrhom.

Guardian pa danes poroča, da so predstavniki nekaterih ključnih držav članic, vključenih v jutranja pogajanja, dejali, da Orban "ni dobil ničesar" in da "preprosto ni videl druge možnosti". Sam Orban se na dogovor o financiranju Ukrajine še ni javno odzval.

11.05 Vodja ukrajinske obveščevalne službe grozi z okrepljenimi napadi na rusko infrastrukturo

"Število napadov na rusko infrastrukturo se bo verjetno povečalo. Hipotetično obstaja načrt, po katerem se bo vse to zgodilo. Menim, da bi ta načrt lahko vključeval vso glavno kritično in vojaško infrastrukturo v Rusiji," je v objavi na družabnih omrežjih zapisal Budanov.

Prav tako je ZDA pozval, naj okrepi dobavo vojaške pomoči Ukrajini, in se pri tem oprl na dobavo bojnih letal A-10. "Letala A-10 bi lahko znatno okrepila zmogljivosti Ukrajine na fronti. Dejansko nam lahko pomagajo Rusiji zadati vojaški poraz," je dodal.

Letala A-10 so bila razvita v zgodnjih 70. letih 20. stoletja. Namenjena so predvsem zagotavljanju podpore kopenskim silam in so učinkovita v napadih na kopenske cilje, tudi oklepna vozila.

Ukrajina in Rusija medtem poročata o novih napadih z raketami in droni. Po navedbah ukrajinskih oblasti so bile ponoči v ruskem raketnem napadu na zdravstveno ustanovo v regiji Harkov ranjene štiri osebe. Rusija je regijo napadla tudi z droni, zračna obramba pa je po navedbah Kijeva dva sestrelila.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem danes sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči sestrelila 11 ukrajinskih dronov, od tega osem v regiji Belgorod, dva v Voronežu in eno v Kursku. Ministrstvo o morebitnih žrtvah ali škodi ni poročalo.

6.15 V ospredju vrha EU nadaljnja finančna pomoč Ukrajini

V ospredju današnjega izrednega zasedanja voditeljev držav članic EU bo nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini v okviru revizije dolgoročnega proračuna unije (MFF), do česar je še vedno zadržan madžarski premier Viktor Orban. Voditelji bodo govorili še o nadaljnji vojaški podpori Kijevu, Bližnjem vzhodu in protestih kmetov.

Dogovor o reviziji MFF, ki vključuje 50 milijard evrov makrofinančne pomoči za Ukrajino do leta 2027, so skušali voditelji doseči že na rednem zasedanju sredi decembra, a jim to zaradi Orbanovega nasprotovanja ni uspelo. V preteklih dneh je sporočil, da je pripravljen podpreti pomoč Ukrajini v okviru proračuna, a le, če jo bodo vsako leto potrjevali s soglasjem.

Vendar se preostale članice ne strinjajo s tem. Madžarski naj bi predstavile več drugih možnosti, med drugim letno razpravo voditeljev o izvajanju instrumenta za pomoč Kijevu.

Voditelji, med njimi premier Robert Golob, bodo razpravljali tudi o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini, prek videopovezave pa jih bo nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Priložnost za pogovor o vseh teh temah so voditelji večine članic imeli že na sredini neformalni večerji. Madžarski premier se je po neuradnih informacijah ni udeležil.

Na dnevnem redu imajo še razpravo o dogajanju na Bližnjem vzhodu, predvsem v luči zadnjih dogodkov, kot so napadi jemenskih hutijev na tovorne ladje v Rdečem morju.

Ena ključnih tem pogovorov ob robu bodo po pričakovanjih protesti nezadovoljnih kmetov, ki so v zadnjih mesecih zajeli praktično vso Evropo. Proteste so napovedali tudi za danes v Bruslju ob vrhu EU, potem ko so se v sredo pozno zvečer s traktorji vozili po bruseljskih mestnih ulicah.