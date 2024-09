Ukrajinci z droni silovito napadli rusko mesto, uničeno skladišče orožja #video

Po navedbah obrambnega ministrstva je zračna obramba ponoči nad regijo Kursk sestrelila 27 ukrajinskih brezpilotnikov, nad Brjanskom 16, nad Smolenskom 7, nad Belgorodom 3 in še 1 nad regijo Orjol, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Hud udarec za ruska skladišča orožja

Tarča napada je bil tudi kraj Toropec v regiji Tver, kjer so ostanki padlih dronov povzročili požar, je sporočil guverner regije Igor Rudenja.

Po navedbah državne tiskovne agencije Ria so Rusi v Toropecu gradili skladišče za shranjevanje raket, streliva in eksploziva. Ruski mediji poročajo, da je eksplozija povzročila potres z magnitudo 2,8, bila pa naj bi tako silovita, da so okna na stavbah popokala več kot pet kilometrov od skladišča.

To naj bi bil do zdaj najhujši udarec za ruska skladišča orožja od začetka vojne. V skladišču naj bi bile rakete, namenjene taktičnim raketnim sistemom Iskander in taktično-operacijskim sistemom Točka-U, ter vodene letalske bombe in topniško strelivo, je za Reuters povedal vir iz ukrajinske obveščevalne službe.

Gašenje je v teku. Čeprav oblasti trdijo, da so razmere v kraju pod nadzorom, so se kljub temu odločili za delno evakuacijo prebivalcev. Avtobusi so bili zgodaj zjutraj že pripravljeni za prevoz. Za zdaj sicer še ni znano, koliko ljudi od 13 tisoč prebivalcev Toropeca bodo evakuirali. Ruski mediji poročajo, da bodo regionalne šole in vrtci danes ostali zaprti, navaja BBC.