Podjetje Meta, ki upravlja družbena omrežja Facebook, Instagram in Threads ter komunikacijsko aplikacijo WhatsApp, bo na vseh platformah na globalni ravni blokiralo več ruskih državnih medijev. Pri osrednjih propagandističnih zvočnikih Kremlja, kot sta v prvi vrsti RT in Rossiya Segodnya, namreč obstaja sum, da na javno mnenje poskušajo vplivati z zavajajočimi praksami, na najrazličnejše načine pa pred Metinimi algoritmi tudi skrivajo svoje vsebine. Glavna medijska operativka Kremlja Margarita Simonjan je pred kratkim sicer priznala, da omenjeni mediji res počnejo vse to, kar jim očitajo na Zahodu, s tem pa bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

Ruska televizija RT in vsi njeni kanali na Facebooku, pa tudi medijski konglomerat Rossiya Segodnya, pod katerim delujejo tiskovna agencija RIA Novosti, medij Sputnik in drugi kanali, kmalu ne bodo več imeli dostopa do platform, ki jih upravlja Meta, so v ponedeljek sporočili iz podjetja.

Gre za medijske združbe, ki so pod neposrednim nadzorom ruskih oblasti (Rossiya Segodnya) oziroma s Kremljem tesno sodelujejo, delijo stališča ruskih oblasti in se financirajo iz ruskega državnega proračuna (RT).

Rusija je tehnološko podjetje Meta kmalu po začetku vojne v Ukrajini razglasila za ekstremistično organizacijo in ruskim uporabnikom prepovedala dostop do družbenih omrežij Facebook in Instagram. Foto: Shutterstock

Blokada medijev bo globalna, kar pomeni, da vsebine, ki jih producirajo RT in mediji družbe Rossiya Segodnya, uradno vsaj v teoriji ne bodo več dostopni nobenemu uporabniku družbenih omrežij Facebook, Instagram in Threads ter prek komunikacijske aplikacije WhatsApp.

Propaganda najde pot

V praksi so bile zadeve vsaj za zdaj nekoliko drugačne. Družba Meta je kmalu po začetku vojne v Ukrajini v EU, ZDA in še v nekaterih državah Zahoda namreč že blokirala profile naštetih ruskih medijev, a so ti, pogosto s pomočjo proruskih propagandistov, našli načine, kako svoje vsebine spraviti do ciljnega občinstva.

Tudi v Sloveniji je od začetka vojne v Ukrajini aktivnih več profilov na družbenih omrežjih, ki se izdajajo za prave Slovenke ali Slovence, a gre v resnici za propagandne kanale, ki tako rekoč brez prestanka bruhajo informacije izključno iz ruskih in proruskih virov. Foto: Shutterstock

Deljenje vsebin, ki so jih producirali prokremeljski mediji, je na družbenih omrežjih tako še naprej potekalo prek profilov in strani, ki z njimi domnevno (ali pa dejansko, v primeru podpornikov Rusije, ki delujejo neodvisno od ruske državne medijske hobotnice) niso imeli nobenega povezave.

Kot sporoča Meta, bo to od sedaj težje, saj bodo algoritmi podjetja še bolj dosledno omejevali širjenje informacij, ki jih ustvarjajo ruski propagandistični kanali z namenom manipulacije javnega mnenja ne le v Evropi in ZDA, temveč povsod po svetu.

Več o alternativni širitvi vsebin ruskih propagandnih državnih medijev, ki so zaobšli omejitve družbenih omrežij, preberite v članku Razkrivamo nor Putinov propagandni stroj v Sloveniji.

RT, Rossiya Segodnya in rusko veleposlaništvo v ZDA, kjer ima sedež družba Meta, odločitve lastnika družbenih omrežij in komunikacijskih aplikacij še niso komentirali.

Združene države Amerike so pred kratkim uvedle sankcije proti televiziji RT in njeni lastnici, družbi ANO "TV-Novosti", ker naj bi bili "podaljšani roki obveščevalnih dejavnosti Moskve". Foto: Shutterstock

Glavna ruska medijska operativka priznala, da res poskušajo vplivati na javno mnenje in da bodo to počeli še naprej

Meta se je za potezo sicer odločila le slaba dva tedna po tem, ko je bila v New Yorku vložena obtožnica proti zaposlenima pri ruski televiziji RT, ki sta se na skrivaj spajdašila z ameriškim podjetjem Tenet Media. Vplivnežem, ki so sodelovali s podjetjem, sta nato skoraj deset milijonov evrov plačala za objave na YouTubu, v katerih so kritizirali pomoč Ukrajini v vojni proti Rusiji in podpirali vnovično izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA.

Margarita Simonjan, po mnenju mnogih najvplivnejša ruska medijska operativka, ki je odgovorna urednica vsebin tako na televiziji RT kot v medijski družbi Rossiya Segodnya, je pred dnevi v etru na televizijski mreži Rusija-1 sicer javno priznala (vir), da ruski državni mediji res izvajajo več kampanj za manipulacijo javnega mnenja v več delih sveta.

Margarita Simonjan naj bi imela zelo tesen odnos z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Foto: Reuters

"To bomo počeli, dokler bo potrebno oziroma dokler nam ne bo naša domovina ukazala, naj prenehamo," je dejala Simonjanova