Ruska grožnja s popolnim uničenjem Kijeva: "Mesto se bo stalilo"

Namestnik predsednika Varnostnega sveta Ruske federacije in nekdanji ruski predsednik Dmitri Medvedjev je v soboto Ukrajini zagrozil, da bo Rusija Kijev spremenila v "veliko staljeno zaplato". Do tega naj bi po besedah Medvedjeva prišlo, če bo Ukrajina dobila dovoljenje držav Zahoda, da njihovo orožje uporabi za napade na cilje v Rusiji. Nekdanji ruski predsednik je Ukrajini in drugim državam sicer že večkrat grozil z uničenjem.

Rusijo zahodne rakete skrbijo tako zelo, da spet riše rdeče črte

V grožnji v njegovem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram, novi od mnogih, ki od začetka vojne v Ukrajini dobesedno bruhajo izpod prstov Dmitrija Medvedjeva, je nekdanji ruski predsednik med drugim zapisal, da "je Moskva izkazala veliko mero potrpljenja, anglosaški imbecili pa si nočejo priznati, da ima potrpljenje mejo".

Šlo je za odziv na premlevanje Zahoda, v prvi vrsti Združenih držav Amerike in Velike Britanije, ali je Ukrajini pametno dovoliti, da dobavljeno orožje, v prvi vrsti rakete ATACMS in storm shadow, uporablja za napade na cilje v Rusiji.

Ameriški predsednik Joe Biden in britanski premier Keith Starmer sta med srečanjem v Beli hiši pred dnevi med drugim razpravljala tudi o morebitnem dovoljenju Ukrajini, da za napade na cilje v Rusiji uporabi ameriške in britanske rakete, a dokončne odločitve o tem še ni bilo. Foto: Guliverimage

Moskva na čelu z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je pred tem že opozorila, da je to rdeča črta, ki je ne Zahod ne Ukrajina ne smeta prečkati, saj bi to vodilo v občutno eskalacijo konflikta. Putin je dejal celo, da bi to pomenilo, da je Rusija v vojni s celotno zvezo Nato.

Navidezne rdeče črte?



O smiselnosti ruskega postavljanja tako imenovanih rdečih črt na spletu in drugod sicer že od začetka vojne v Ukrajini tečejo številne razprave. Kremelj je namreč že večkrat zagrozil z rdečimi črtami in hudimi posledicami za tistega, ki bi jih prečkal, a se je to kljub temu večkrat že zgodilo, bistvenih povračilnih ukrepov Rusije pa ni bilo. Kljub temu nekateri vojaški analitiki odločevalce na Zahodu pozivajo k previdnosti.



Nekatere pretekle prečkane rdeče črte, ki jih je od februarja 2022 med drugim postavila Rusija, so bile dobava zahodnega orožja Ukrajini, dobava raket dolgega dosega Ukrajini, dobava starih sovjetskih in novih zahodnih tankov Ukrajini, dobava obrambnih sistemov Patriot Ukrajini, dobava letal F-16 Ukrajini in kršenje ozemeljske suverenosti Rusije.

"Kijev bo postal velika staljena zaplata"

Medvedjev je v svojem zapisu med drugim omenil, da bi Rusija v Ukrajini že tako ali tako lahko uporabila jedrsko orožje, saj ima za to po vdoru ukrajinske vojske v regijo Kursk in s tem kršenju ruske ozemeljske celovitosti tudi zakonsko podlago.

Številni uporabniki družbenega omrežja X se pogosto šalijo, da nekdanji ruski predsednik Dmitri Medvedjev (desno, zraven je Vladimir Putin) grožnje na platformi piše ob steklenici vodke, saj venomer ponavlja več ali manj iste grozeče napovedi, ki pa se še niso uresničile. Foto: Guliverimage

Zapisal je sicer, da Rusiji ni treba uporabiti jedrskega orožja, temveč ima na voljo tudi "novejše tehnologije", s katerimi lahko ukrajinsko prestolnico spremeni v "veliko staljeno zaplato".

Ob tem je v bolj spravljivem tonu dodal, da jedrska vojna ni v interesu nikogar in da bi imela odločitev za uporabo jedrskega orožja nepovratne posledice.

Medvedjev je sicer pred nekaj dnevi na družbenem omrežju X z jedrskim uničenjem grozil tudi Veliki Britaniji:

Britain's Foreign Secretary David Lammy has promised Ukraine 100 years of support. 1) He is lying. 2) So-called Ukraine will not last a quarter of that time. 3) The island called Britain is likely to sink in the next few years. Our hypersonic missiles will help if necessary😝 — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) September 11, 2024

V odzivu na izjavo britanskega zunanjega ministra Davida Lammyja, da bo Velika Britanija Ukrajino podpirala še naslednjih sto let, je Lammyja obtožil, da laže, in zapisal, da Ukrajina ne bo več obstajala niti četrt stoletja, Britansko otočje pa bo v tem času potonilo v morje, pri čemer bodo po potrebi pomagale tudi ruske hipersonične rakete.

Ogromno laja, a (še) ne grize

Nekdanji ruski predsednik Medvedjev je v zadnjih dveh letih in pol, kolikor traja vojna v Ukrajini, sicer precej pozornosti pritegnil z grožnjami vsem, ki so obsodili in še obsojajo rusko invazijo Ukrajine ali kakorkoli podpirajo napadeno državo in ji priznavajo pravico do protinapada.

Dmitri Medvedjev je marca letos na dogodku za mladino v ruskem mestu Soči ob obali Črnega morja med drugim dejal, da je Ukrajina del Rusije in da so kakršnakoli mirovna pogajanja s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim nemogoča. Svoja stališča je predstavljal pred zemljevidom dela Evrope. Ta je Ukrajino prikazoval kot veliko manjšo državo kot danes, in sicer kot od Črnega morja povsem odrezano enklavo v približni velikosti Moldavije, v središču katere je zdajšnja prestolnica Ukrajine Kijev. Celoten severni, osrednji, južni in vzhodni del Ukrajine je medtem prikazan kot ozemlje Rusije, deli zahodne Ukrajine pa so na zemljevidu Medvedjeva razdeljeni med Poljsko, Romunijo in Madžarsko. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Od februarja 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino, je nekdanji ruski predsednik Medvedjev na družbenem omrežju X in v aplikaciji Telegram z jedrskim uničenjem in drugimi napadi ali posledicami grozil Ukrajini, Združenim državam Amerike, Franciji in Veliki Britaniji, zvezi Nato, Evropski uniji, celotnemu svetu in celo posameznikom, kot je igralec George Clooney. Celoten seznam groženj preberite tukaj.