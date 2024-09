Rusija ima novo močno orožje

IEMZ Kupol, a subsidiary of Russian state-owned weapons maker Almaz-Antey, produced more than 2,500 Garpiya-A1 long-range attack drones using 🇨🇳 engines and parts from July 2023 to July 2024.



The drones have been deployed against military and civilian targets in Ukraine, causing… pic.twitter.com/WjAVnPP9ns — Byron Wan (@Byron_Wan) September 13, 2024

Reuters je pridobil dokumente, iz katerih je razvidno, da je IEMZ Kupol, hčerinsko podjetje ruskega državnega proizvajalca orožja Almaz-Antej, od julija 2023 do julija 2024 izdelalo več kot 2500 tovrstnih dronov, čeprav obstoj novega ruskega drona, ki vključuje kitajsko tehnologijo, uradno še ni bil objavljen.

IEMZ Kupol in Almaz-Antey na Reutersovo poizvedovanje nista odgovorila, sta pa dva vira obveščevalnih služb povedala, da so bili droni Garpiya-A1 poslani v Ukrajino, z njimi pa ciljajo tako na vojaške kot civilne cilje. Nova brezpilotna letala so povzročila precejšnjo škodo na kritični infrastrukturi, povzročila pa so tudi človeške žrtve – tako vojaške kot civilne.

Odziv Kitajske: Ni mednarodnih omejitev za trgovino Kitajske z Rusijo

Tudi rusko obrambno ministrstvo še ni komentiralo uporabe tega orožja, kitajsko zunanje ministrstvo pa je v izjavi za Reuters dejalo, da Peking strogo nadzoruje izvoz predmetov za vojaško uporabo, vključno z droni. "V zvezi z ukrajinsko krizo je bila Kitajska vedno zavezana k spodbujanju mirovnih pogajanj in političnim rešitvam," so še zapisali v izjavi in ​​dodali, da "ni mednarodnih omejitev za trgovino Kitajske z Rusijo."

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je sicer prejšnji teden Kitajsko pozval, naj preneha podpirati rusko vojno v Ukrajini, in dejal, da je pomoč Pekinga "pomemben dejavnik" pri nadaljevanju konflikta.