Ukrajinci z droni napadli rusko rafinerijo, izbruhnil je požar #video

Požar je izbruhnil po tem, ko je v ruski rafineriji v mestu Ufa odjeknila eksplozija. Kot so sporočili z regionalnega ministrstva za nujne primere, je požar izbruhnil zaradi tehničnih težav. Prebivalcem v okolici rafinerije so zagotovili, da niso ogroženi, prav tako so na kraj poslali osebje in opremo za spremljanje kakovosti zraka. Ob eksploziji so se stekla tresla v soseskah, daleč od kraja eksplozije, pravijo tamkajšnji prebivalci.

Na drugi strani ukrajinski kanali na Telegramu trdijo, da je bila rafinerija tarča ukrajinskih dronov. Tudi prebivalci Ufe navajajo, da so pred napadom slišali drone, poroča Kyev Post.

Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči sestrelila sedem ukrajinskih brezpilotnih letal, a v poročilih mesto Ufa, sicer glavno mesto avtonomne republike Baškirija, ni omenjeno.

Ukrajina se že od začetka vojne osredotoča na uničevanje ruske energetske infrastrukture. Podoben napad je Ukrajina izvedla maja lani, ko so z droni zadeli Gazprom Neftekhim Salavat, enega največjih ruskih naftnih kompleksov v Baškiriji.