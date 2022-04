"Prisiljeni so stati, imajo obrite glave, vsak dan se morajo sleči." #vŽivo

Danes je 48. dan ruske invazije na Ukrajino. Župan Mariupola je povedal, da je bilo do danes v Mariupolu ubitih več kot deset tisoč civilistiov, število žrtev pa bi lahko preseglo tudi dvajset tisoč. Ukrajinska predsednica vlade Irina Vereshchuk, ki je med drugim zadložena za izmenjavo ujetnikov z Rusijo je povedala, da so proruski separatisti doslej ujeli 1.700 Ukrajinecv, od tega 500 žensk. Medtem pa je Organizacija držav izvoznic nafte Evropi poslala opozorilo, da zavezništvo ne more nadomestiti ruskih količin.

4.03 Azov trdi, da je Rusija uporabila kemično orožje

1.55 Organizacija držav izvoznic nafte je Evropi poslala opozorilo

1.02 Rusi so ujeli 1.700 Ukrajincev, od tega 500 žensk

00.31 Macron je pripravljen obiskati Kijev

00.12 Župan Mariupola: V Mariupolu je bilo ubitih več kot deset tisoč civilistov

4.03 Azov trdi, da je Rusija uporabila kemično orožje

Polk Azov trdi, da je Rusija v Mariupolu uporabila kemično orožje. "Snov so odvrgli z dronov, oškodovanci pa težko dihajo," so povedali.

"Ruske okupacijske sile so proti ukrajinski vojski in civilistom v mestu Mariupol uporabile strupeno snov neznanega izvora, ki so jo odvrgli s sovražnega brezpilotnega letala," je zapisano v izjavi.

To je morda prva znana ruska uporaba kemičnega orožja v Ukrajini. Uradne potrditve te informacije še ni.

⚡️⚡️Azov regiment: Russia used poisonous substance against Ukrainian troops in Mariupol.



The substance has been distributed by a drone, and victims have shortness of breath and vestibulocerebellar ataxia.



It may be Russia's first known use of chemical weapons in Ukraine. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 11, 2022

1.55 Organizacija držav izvoznic nafte je Evropi poslala opozorilo

Organizacija držav izvoznic nafte (OPEC) je Evropski uniji sporočila, da bi sedanje in prihodnje sankcije proti Rusiji lahko povzročile enega največjih šokov na naftnem trgu in da zavezništvo ne more nadomestiti ruskih količin in ne bo povečalo proizvodnje.

V času, ko Bruselj načrtuje nove sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju, so se predstavniki Evropske unije na Dunaju sestali s predstavniki OPEC po pozivu Zahoda skupini 13 držav, naj povečajo proizvodnjo. "Zaradi sedanjih in prihodnjih sankcij bi lahko prišlo do izgube sedem milijonov sodčkov ruske nafte in drugih energentov na dan," je dejal generalni sekretar OPEC Mohammad Barkindo.

Glede na trenutno stanje sektorja "bi bilo skoraj nemogoče nadomestiti izgubo takih količin".

Evropska unija je znova pozvala države OPEC, naj razmislijo o povečanju proizvodnje, da bi ublažile rast cen, je za Reuters povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije.

1.02 Rusi so ujeli 1.700 Ukrajincev, od tega 500 žensk

Rusi in proruski separatisti so zajeli 1.700 ljudi, je povedala podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereshchuk. V intervjuju za Reuters je povedala, da je med ujetimi 500 žensk. Pravi, da so prisiljeni stati, da imajo obrite glave in da se morajo vsak dan sleči "za pregled".

"Teptajo človeško dostojanstvo. Slišala sem informacije o posilstvih, zlomih hrbtenic. Želijo, da se bojimo, hočejo, da bi jokali in bili žrtve, a nismo," je dejala. Vereshchukova je zadolžena za pogajanja o izmenjavi ujetnikov z Rusijo in humanitarnih koridorjih iz obleganih mest.

Predvčerajšnjim je napovedala tretjo izmenjavo ujetnikov z Rusijo, s čimer je zagotovila izpustitev 26 Ukrajincev, od tega 10 žensk.

00.31 Macron je pripravljen obiskati Kijev

Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je pripravljen obiskati Kijev ali katero koli drugo ukrajinsko mesto, če bo njegov obisk "koristen" pri iskanju rešitve.

00.12 Župan Mariupola: V Mariupolu je bilo ubitih več kot deset tisoč civilistov

V ruskem obleganju Mariupola je bilo ubitih več kot deset tisoč civilistov, je povedal župan tega pristaniškega mesta. Župan Vadim Bojčenko je v telefonskem pogovoru za agencijo Associated Press dejal, da so trupla "preproge na ulicah našega mesta" in da bi lahko število smrtnih žrtev preseglo dvajset tisoč.

Dodal je, da so ruske sile v mesto pripeljale mobilno kremacijsko opremo, da bi poskrbele za trupla.