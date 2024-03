Ukrajinci ogorčeni: Rusi ujete ukrajinske vojake prodajajo Čečenom

Podatke o ruskem črnem trgu z ujetimi ukrajinskimi vojaki je za britanski medij The Times razkril Petro Jacenko. Ta je predstavnik ukrajinskega urada za koordinacijo z vojnimi ujetniki. Jacenko je omenil še primere, ko so čečenske paravojaške skupine od ruske vojske odkupovale tudi ranjene ukrajinske vojake.

Surovi čečenski borci

Čečenske paravojaške skupine, ki se bojujejo oziroma so se bojevale v Ukrajini (zlasti v bitkah za Mariupol, Severodoneck in Lisičansk), potem kupljene ukrajinske ujetnike zamenjujejo s Čečeni, ki jih je zajela ukrajinska vojska.

V trgovino z ujetimi ukrajinskimi vojaki so vpleteni tudi borci posebne enote Ahmat čečenskega avtokratskega voditelja Ramzana Kadirova. Enota Ahmat je znana po pomanjkanju discipline in izjemni surovosti do civilistov.

Več dni se je plazil po zamrznjeni zemlji

Novinarji The Timesa so se pogovarjali tudi z ukrajinskim vojakom, ki so ga februarja 2023 v vzhodni Ukrajini zajele ruske sile. Enainštiridesetletni Vjačeslav Levicki, ki je pred vojno delal kot mehanik, trdi, da ga je ruska vojska prodala na črnem trgu.

Ne Moskva ne Kijev ne razkrivata podatkov o tem, koliko vojakov je končalo v ujetništvu. Foto: Guliverimage

Zajet je bil v bojih pri mestu Avdijivka. Med nočnim ruskim napadom so ga ranili v obe nogi in trebuh. Zaradi ran je omedlel. Ko je naslednji dan prišel k zavesti, je bil sam. Več dni se je plazil po zamrznjeni zemlji in iskal preostale pripadnike svoje enote, dokler ga niso zajeli Rusi. Ti so ga nato odpeljali v Grozni.

Amputacija nog in rok

V bolnišnici v Groznem so mu amputirali obe nogi in roki. Po okrevanju v bolnišnici so ga odpeljali v klet, kjer je skupaj s šestdesetimi drugimi ukrajinskimi zaporniki čakal na izmenjavo s petimi Čečeni, ki so jih zajeli Ukrajinci.

Junija 2023 se je v okviru izmenjave ujetnikov vrnil v Ukrajino. Za britanski medij je Levicki povedal, da so z njim v Čečeniji ravnali razmeroma prijazno, verjetno zato, ker so tudi Čečeni po besedah ​​Levickega trpeli pod Putinovim režimom in so zato sočustvovali z Ukrajinci.

Moskva in Kijev ne razkrivata podatkov o ujetnikih

Po poročanju Timesa je bilo do zdaj v okviru izmenjave ujetnikov izpuščenih 2700 ukrajinskih zapornikov. Koliko Rusov je Kijev zaradi tega izpustil, ni znano. Domneva se, da je v Rusiji kot vojnih ujetnikov zaprtih več kot štiri tisoč ukrajinskih vojakov, vendar točne številke ne na ukrajinski ne na ruski strani niso znane, saj državi teh podatkov ne razkrivata.