Združene države Amerike bodo nemudoma dvignile moratorij na vojaško in obveščevalsko pomoč Ukrajini, so sporočili z ameriškega ministrstva za zunanje zadeve. Ameriška in ukrajinska delegacija sta se na današnjih mirovnih pogovorih v Džedi v Savdski Arabiji tudi strinjali, da je Ukrajina pripravljena sprejeti ameriški predlog za takojšnjo 30-dnevno prekinitev ognja, ki bi se lahko podaljšala, če bi se s tem strinjala tudi druga vpletena stran. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je ob tem komentiral, da je zdaj na potezi Rusija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem dejal, da morajo Rusijo v sprejetje predloga o začasni prekinitvi ognja prepričati ZDA.

20.58 Oglasil se je Trump: Zdaj se bomo dobili z Rusi, upamo na dogovor

Foto: Reuters Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu promocijskega dogodka za Teslo, ki jo vodi njegov zaveznik in milijarder Elon Musk, komentiral tudi dogovor z Ukrajino o prekinitvi ognja. "Zdaj moramo do ruske strani in upati, da se bo s prekinitvijo ognja strinjal tudi predsednik Putin. / …/ Mislim, da smo lahko danes videli veliko razliko v primerjavi z zadnjim srečanjem v ovalni pisarni. Ukrajina je sprejela prekinitev ognja, upajmo, da ga bo tudi Rusija. Z njimi se bomo dobili kasneje in jutri, upamo, da bomo dosegli dogovor. Če tega ne bo, se bo spopad nadaljeval in umrlo bo še veliko ljudi," je dejal Trump.

20.47 Macron želi natanko vedeti, kakšna bodo varnostna jamstva za Ukrajino

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes po srečanju s poveljniki generalštabov evropskih držav in držav Nata pozval poveljnike, naj pripravijo načrt za opredelitev verodostojnih varnostnih jamstev za Ukrajino v primeru prekinitve ognja, so sporočili iz Elizejske palače.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes na pogovore v Pariz povabil načelnike generalštabov 34 držav, od katerih je večina članic EU oz. Nata. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Nata in EU ter odposlanec Ukrajine. Foto: Reuters

Glede na pospešitev mirovnih pogajanj je Macron dejal, da je treba preiti od koncepta k načrtu glede opredelitve verodostojnih varnostnih jamstev za Ukrajino, ki bodo omogočila trden in trajen mir, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Macron je še dejal, da moramo vsi skupaj prevzeti odgovornost, Evropa pa mora v tem trenutku storiti vse, kar je v njeni moči za Ukrajino in zase.

20.45 EU pozdravila predlog o prekinitvi ognja med Ukrajino in Rusijo

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta pozdravila današnje pogovore ameriške in ukrajinske delegacije v savdski Džedi, vključno s predlogom o 30-dnevni prekinitvi ognja, ki ga je Kijev pripravljen sprejeti. Menita, da bi to lahko pomenilo korak k pravičnemu in trajnemu miru v Ukrajini.

"Pozdravljamo današnjo novico iz Džede o ameriško-ukrajinskih pogovorih, vključno s predlogom za dogovor o prekinitvi ognja ter ameriško obnovitvijo izmenjave obveščevalnih podatkov in varnostne pomoči," sta na omrežju X zapisala Costa in von der Leyen.

Ocenila sta, da bi to lahko pomenilo korak k celovitemu, pravičnemu in trajnemu miru za Ukrajino. "Žogica je zdaj na strani Rusije. EU je skupaj s svojimi partnerji pripravljena v celoti sodelovati v prihodnjih mirovnih pogajanjih," sta še dodala.

Britanski premier Keir Starmer pa je čestital ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu za ta preboj. "Rusija se mora zdaj strinjati s prekinitvijo ognja in koncem spopadov," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Na pogovore se je odzval tudi poljski premier Donald Tusk, ki jih je označil za pomemben korak k miru. "Evropa je pripravljena pomagati pri doseganju pravičnega in trajnega miru," je še zapisal na omrežju X.

19.25 Ukrajina podprla predlog ZDA za 30-dnevno prekinitev ognja v vojni z Rusijo

Ukrajina je pripravljena sprejeti predlog ZDA o 30-dnevni prekinitvi ognja v vojni z Rusijo, ki bi se nato lahko podaljšal na podlagi dogovora vpletenih strani, piše v skupni izjavi ukrajinske in ameriške delegacije po njunih pogovorih o končanju vojne v Džedi. ZDA bodo tudi obnovile izmenjavo obveščevalnih podatkov in varnostno pomoč Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izpostavil, da je sedaj na potezi Rusija. Foto: Guliverimage Po pogovorih v Savdski Arabiji sta se delegaciji dogovorili, da bosta imenovali pogajalski skupini in se takoj začeli pogajati o trajnem miru, ki bo zagotovil dolgoročno varnost Ukrajine. Prav tako sta se zavzeli za čimprejšnjo sklenitev dogovora o izkoriščanju ukrajinskih naravnih virov, piše v izjavi objavljeni na spletni strani ukrajinskega predsednika.

Delegaciji sta razpravljali tudi o pomenu humanitarne pomoči kot delu mirovnega procesa, vključno z izmenjavo vojnih ujetnikov, izpustitvijo civilnih pripornikov in vrnitvijo prisilno premeščenih ukrajinskih otrok. Ukrajinska delegacija je prav tako ponovno poudarila, da morajo biti v mirovni proces vključene tudi evropske zaveznice.

Del ukrajinske delegacije na pogovorih v Džedi sta bila poleg šefa kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, Andrija Jermaka, še zunanji minister Andrij Sibiha in obrambni minister Rustem Umerov. V ameriški delegaciji pa sta bila državni sekretar Marco Rubio in svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz, je razvidno iz fotografij, ki so zaokrožile v medijih.

Kot je po pogovorih v Džedi dejal Rubio, je Ukrajina sprejela predlog ZDA za prekinitev ognja in začetek pogajanj o miru. Povedal je, da bodo predlog sedaj posredovali Rusiji, za katero upa, da ga bo sprejela. "Žogica je na njihovi strani," je nadaljeval in ponovil, da si Trump želi čimprejšnje končanje vojne.

Če Rusija ne bo privolila v prekinitev ognja, "potem bomo na žalost vedeli, kaj je ovira za mir", je še dodal na novinarski konferenci.

Na vprašanje, ali ameriški predlog vključuje popolno prekinitev ognja in ne le prekinitvi ognja v zraku in na morju, je odgovoril z da. Meni, da se vojna lahko konča le s pogajanji, za to pa se mora streljanje ustaviti, poroča britanski BBC.

Waltz je pojasnil, da sta se delegaciji podrobno pogovarjali o tem, kako se bo vojna končala in kakšna zagotovila bodo imeli za dolgoročno varnost. Povedal je, da se bo o tem v prihodnjih dneh pogovoril z rusko stranjo. "Od tega, ali se bo vojna končala, smo prešli k temu, kako se bo končala," je še dodal.

Jermak je medtem dejal, da bo morala Rusija zdaj jasno pokazati, ali si želi miru. "Rusija mora zelo jasno povedati, ali želi mir ali ne, ali želi končati to vojno, ki jo je začela, ali ne," je povedal novinarjem in dodal, da je Kijev danes pokazal, da si želi mir.

"Ukrajina pozdravlja ta predlog, menimo, da je pozitiven, in smo pripravljeni narediti takšen korak. ZDA morajo v to prepričati Rusijo. Ameriška stran razume naše argumente," je pa medtem v svojem današnjem večernem nagovoru sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

18:40 Kallas na ZN vztrajala pri varnostnih zagotovilih za Ukrajino

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je danes novinarjem ob obisku Združenih narodov dejala, da si nihče si ne želi miru bolj kot Ukrajinci. Strinja se tudi s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, da se mora pobijanje končati. Vendar pa so potrebna varnostna zagotovila, ker rusko kršenje obljub ne omogoča zaupanja, je poudarila.

Kallas je še dejala, da lahko ruski predsednik Vladimir Putin vojno v Ukrajini takoj konča, le prenehati mora z bombardiranjem.

Izrazila je pripravljenost za sodelovanje EU v mirovnih prizadevanjih, vendar pa je potrebno zagotoviti odgovornost za zločine in kršenja Ustanovne listine ZN. "V Evropi smo enotni glede podpore Ukrajini in naša moč je v enotnosti," je zagotovila.

16.12 Bloomberg: Vladimir Putin bo Ukrajini in ZDA postavil nesprejemljive pogoje

Medtem ko v Džedi v Savdski Arabiji že več ur potekajo pogovori med ameriško in ukrajinsko delegacijo o končanju vojne v Ukrajini, naj bi iz Moskve prihajali signali, da bo ruski predsednik Vladimir Putin maksimalno otežil prizadevanja vseh vpletenih strani za mir, saj ni pripravljen na sprejetje tako rekoč nobenega kompromisa, je poročal ameriški medij Bloomberg.

Ruski predsednik ni pripravljen na sklepanje kakršnihkoli kompromisov ter vztraja pri tako imenovanih maksimalističnih zahtevah in pogojih za končanje vojne v Ukrajini, ki ne predvidevajo, da bi Rusija sprejela kakršenkoli kompromis glede zasedenega ozemlja ali drugih vidikov vojne, preostale vpletene strani pa, je poročal medij Bloomberg, ki se sklicuje na zahodne obveščevalne vire.

Putin po navedbah medija niti ne pričakuje, da bi Ukrajina, ZDA ali preostali deležniki sploh pristali na pogoje Rusije, in je vojno v Ukrajini pripravljen nadaljevati.

Da Rusija ne bo pristajala na nobene kompromise, je pred tedni jasno dejal tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov (levo). Foto: AP / Guliverimage

Navedbe časnika je v izjavi za Bloomberg komentiral tiskovni predstavnik Kremlja in jih označil za netočne, saj naj bi bila Rusija vselej pripravljena na diplomatski dialog.

Vladimir Putin oziroma Rusija sta začetek kakršnihkoli mirovnih pogovorov že pred meseci pogojila z umikom ukrajinskih sil iz vseh regij Ukrajine, ki jih okupira Rusija.

15.19 Ruska vojska v regiji Kursk ponovno zavzela 12 vasi

Ruska vojska je v obmejni regiji Kursk, kamor so avgusta lani vdrle ukrajinske sile, ponovno prevzela nadzor nad 12 vasmi, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Ukrajina v spopadih z Rusijo že več tednov izgublja nadzor nad ozemljem v Kursku, a kljub temu vztraja, da ni nevarnosti ruske obkolitve ukrajinskih enot.

"Enote vojaške skupine 'Sever' so med ofenzivo osvobodile 12 naselij (...) in več kot sto kvadratnih kilometrov ozemlja regije Kursk, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Vasi ležijo severno, vzhodno in južno od mesta Sudža, ki ga nadzirajo ukrajinske sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinske sile so avgusta lani sprožile nepričakovano ofenzivo in prevzele nadzor nad deli ozemlja v ruski regiji Kursk v upanju, da bi lahko Kijev s tem izboljšal svoj položaj v morebitnih pogajanjih za končanje vojne v Ukrajini.

12.50 Glavni ukrajinski pogajalec: Premirje se še nikoli ni zdelo bližje

Ukrajina lahko doseže trajen mir pod ameriškim vodstvom, a to zahteva večji pritisk na Rusijo in verodostojna varnostna zagotovila, je v mnenjskem članku, ki ga je danes objavil britanski The Guardian, zapisal Andrij Jermak, ki je vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in vodja ukrajinske delegacije na današnjih pogovorih z Američani v Džedi v Savdski Arabiji.

"Ko prihajam v Džedo v Savdski Arabiji, se premirju v triletni vojni, ki jo je Ruska federacija sprožila proti moji državi, še nikoli ni zdelo bližje," je zapisal Jermak, a ob tem poudaril, da sama diplomacija ne bo prinesla prekinitve ognja, ker je za preprečitev ponovnega izbruha ruske agresije v prihodnosti nujen močnejši politični in finančni pritisk na Rusijo.

Andrij Jermak je vodja ukrajinske delegacije na pogovorih z Američani v Džedi. Fotografija Jermaka, ki je vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, je bila posneta lani. Foto: Guliverimage

"Nihče si ne želi, da se trenutna vojna konča bolj kot naši ljudje - vendar je treba najti mir, ki bo pravičen in trajen," je dodal. Jermak je orisal ključne pogoje, potrebne za trajnostni mir, vključno z zagotovili za Ukrajino, strožjimi evropskimi sankcijami proti Rusiji in zasegom ruskih zamrznjenih sredstev za podporo Ukrajini. "Evropa ne more dovoliti prekinitve ognja, ki služi le temu, da se Rusija ponovno oboroži, obnovi svoje sile in se vrne po več ukrajinskih ozemelj in virov," je opozoril.

Kljub Jermakovim pozivom, naj ZDA sodelujejo pri varnostnih zagotovilih Ukrajini, je ameriški predsednik Donald Trump zavrnil takšna zagotovila in med srečanjem s predsednikom Volodimirjem Zelenskim 28. februarja dejal, da bi morala Evropa prevzeti odgovornost za varnost Ukrajine. Jermak je v članku za The Guardian še pozdravil evropsko pobudo Ponovno oborožimo Evropo (Rearm Europe) in 16. sveženj evropskih sankcij proti Rusiji.

Jermak je pred pogovori novinarjem, ki so se zbrali v Džedi, dejal, da si Ukrajina želi mir. "Pripravljeni smo storiti vse, da bi dosegli mir," je po poročanju AFP dejal Jermak. Pozneje je na družbenih omrežjih sporočil, da so se pogovori začeli pozitivno. "Srečanje z ameriško ekipo se je začelo zelo konstruktivno, nadaljujemo z delom," je zapisal.

11.17 Bodo Rusi po Ukrajini znova udarili z orešnikom?

Rusija bi morala Ukrajino napasti z balistično raketo srednjega dosega orešnik, je danes dejal Andrej Kartapolov, vodja odbora za obrambo ruske državne dume. Poziv k ukrepanju prihaja kot odgovor na, kot kaže, največji ukrajinski napad brezpilotnih letalnikov na Moskvo in druge ruske regije od začetka vojne.

"Odločitev je na vrhovnem poveljniku (ruskem predsedniku Vladimirju Putinu, op. p.), vendar menim, da ne bi bilo nerazumno izstreliti orešnika, bolje celo več kot le enega," je dejal Kartapolov po poročanju ruske državne tiskovna agencije Tass.

Rusija je proti Ukrajini že enkrat izstrelila raketo orešnik, ki je novembra 2024 napadlo Dnipro. Vladimir Putin je napad z orešnikom opisal kot odgovor na ukrajinsko uporabo ameriških raket dolgega dosega atacms za napade na rusko ozemljo. Rusija naj bi imela le manjše število teh eksperimentalnih raket. Foto: Guliverimage

Komentarji Kartapolova sledijo poročilom ruskega obrambnega ministrstva, da je ruska zračna obramba prestregla val 337 brezpilotnih letalnikov v več regijah, pri čemer naj bi jih bilo 74 sestreljenih ob približevanju Moskvi, piše Kyiv Independent.

Po drugi strani so ukrajinske zračne sile poročale, da so prestregle 79 od 126 ruskih brezpilotnih letalnikov in eno balistično raketo iskander, ki je bila izstreljena isto noč. Rusija vsak dan izvaja napade na Ukrajino z raketami, droni in vodenimi bombami.

10.08 Ukrajinci in Američani začeli pogovore v Džedi

Ukrajinski in ameriški delegati so začeli pogovore Džedi, ki bodo verjetno imeli velik vpliv na prihodnjo podporo Washingtona Kijevu in kakršnakoli prizadevanja za končanje rusko-ukrajinske vojne.

Ameriška in ukrajinska delegacija na pogovorih v Džedi. Na levi strani mize sta ameriški zunanji minister Marco Rubio in svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz, na desni pa ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha in Andrij Jermak, ki je vodja kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Foto: Reuters

"V Džedi se začenja srečanje ukrajinske in ameriške delegacije," je sporočilo ukrajinsko zunanje ministrstvo. V ukrajinski delegaciji naj bi bili vodja kabineta predsednika Volodimirja Zelenskega Andrij Jermak, zunanji minister Andrij Sibiha, obrambni minister Rustem Umerov in namestnik vodje kabineta predsednika Zelenskega Pavlo Palisa.

Delegacijo ZDA vodita zunanji minister Marco Rubio in svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz.

9.47 Kijev: Napad na Moskvo je signal Putinu

Ukrajinski napad na Moskvo danes zgodaj zjutraj, ki naj bi bil največji napad na rusko prestolnico doslej, je signal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, da bi ga spodbudili k interesu za prekinitev zračnih napadov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik vladnega centra proti dezinformacijam Andrij Kovalenko.





Kot vemo, sta prekinitev zračnih napadov in spopadov na morju dva od ukrajinskih predpogojev za začetek mirovnih pogajanj.

9.04 Ukrajinci so že v Džedi

Ukrajinska delegacija je že prišla v Džedo v Savdski Arabiji in se pripravlja na ključne pogovore z ameriškimi uradniki o tem, kako končati rusko obsežno vojno proti Ukrajini, je povedal Andrij Jermak, ki je vodja urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, poroča Kyiv Independent.

"Zaščita ukrajinskih interesov, jasna vizija o tem, kako končati vojno; učinkovito bomo sodelovali z našimi ameriškimi partnerji," je sporočil Jermak na družbenem omrežju Telegram. Ukrajinski uradniki si bodo v Džedi prizadevali tudi za nadaljevanje vojaške pomoči ZDA in izmenjave obveščevalnih podatkov. Po poročanju ukrajinske javne radiotelevizije ​​Suspilne bo Ukrajina predlagala prekinitev ognja v zraku in na morju, skupaj s prepovedjo napadov na dolge razdalje.

Ameriški zunanji minister Marco Rubio, ki vodi ameriško delegacijo na ameriško-ukrajinskih pogovorih v Džedi, je v ponedeljek dejal, da Američani Rusom ne bodo nudili vojaške pomoči. Foto: Guliverimage

Medtem naj bi ameriška delegacija pritisnila na Kijev, naj sprejme delno premirje kot temelj za pogajanja o koncu vojne, je poročal ameriški medij Bloomberg.

Ameriški zunanji minister Marco Rubio, ki bo vodil ameriško delegacijo na pogovorih, je po pisanju New York Timesa pred odhodom v Džedo dejal, da mora biti tako Ukrajincem kot Rusom jasno, da za trenutni položaj ni vojaške rešitve: "Rusi ne morejo osvojiti vse Ukrajine in seveda bo za Ukrajino zelo težko Ruse v razumnem času potisniti nazaj tja, kjer so bili leta 2014." Dejal je tudi, da morata biti obe strani pripravljeni sprejeti kompromis, da bi končali konflikt ali ga vsaj na nek način ustavili.

Pri katerih vprašanjih bo moral Kijev popustiti, Rubio ni pojasnil, je pa poudaril, da bo podobno morala ravnati tudi Moskva. Kot primer popuščanja je navedel morebiten dogovor o nenapadanju energetske infrastrukture.

7.28 Moskva tarča obsežnega napada ukrajinskih dronov

Moskva je bila danes tarča obsežnega napada ukrajinskih dronov, je sporočil tamkajšnji župan Sergej Sobjanin. Rusko obrambno ministrstvo je navedlo, da je vojska danes sestrelila 337 dronov, od tega 91 okoli Moskve in 126 v obmejni regiji Kursk.

Foto: Reuters Foto: Reuters

V napadu je bil v južnih predmestjih prestolnice ubit najmanj en človek, še trije so ranjeni, so sporočile regionalne oblasti.

Foto: Reuters

6.00 Ameriška in ukrajinska delegacija o končanju vojne v Ukrajini

Predstavniki Ukrajine in ZDA se bodo danes v savdski Džedi sešli na pogovorih, na katerih naj bi govorili o končanju vojne v Ukrajini. Ukrajinska stran naj bi na srečanju predstavila predlog o prekinitvi ognja z Rusijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred pogovori dejal, da si njegova država želi miru.

Ameriški in ukrajinski predstavniki bodo na srečanju govorili o tem, kako doseči mir v Ukrajini. Po navedbah neimenovanega ukrajinskega uradnika naj bi Kijev predlagal prekinitev ognja z Rusijo v zraku in na morju.

Ameriško-ukrajinski pogovori bodo potekali v mestu Džeda v Savdski Arabiji. Foto: Guliverimage

Po besedah ameriškega odposlanca za Bližnji vzhod Steva Witkoffa je namen današnjih pogovorov določiti okvir za mirovni sporazum in začetno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Pogovorov v Džidi se bo ob Witkoffu udeležil tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio.

Ukrajinsko delegacijo bo vodil šef kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. V njej bosta tudi zunanji minister Andrij Sibiha in obrambni minister Rustem Umerov.

Zelenski, ki je v Savdsko Arabijo prispel v ponedeljek, a na današnjih pogovorih ne bo sodeloval, je zatrdil, da si Ukrajina želi miru in da je Rusija edini razlog za nadaljevanje vojne.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman Foto: Reuters

Savdska Arabija je prejšnji mesec že gostila pogovore med ameriškimi in ruskimi predstavniki, na katerih so govorili o obnovi odnosov med Moskvo in Washingtonom, pa tudi o Ukrajini, še poroča STA.