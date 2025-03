Ukrajina je sredi noči udarila tam, kjer Rusijo zelo boli #video

Ukrajina je ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla naftno rafinerijo v kraju Novokubiševsk pri Samari, so sporočile oblasti v Kijevu. O eksplozijah in požaru na območju rafinerije je poročala tudi ruska stran. Gre sicer za eno največjih in najpomembnejših naftnih rafinerij v Rusiji, kjer med drugim proizvajajo najkakovostnejše gorivo za vojaška letala. Tarča ukrajinskega napada je bila pretekli konec tedna ponovno tudi rafinerija v Rjazanu, ki je prav tako ena od največjih v Rusiji in kritičnega pomena za rusko vojaško letalstvo.