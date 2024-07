Dogovor o oblikovanju posebne enote s sedežem na Poljskem sta v ponedeljek s podpisom novega varnostnega sporazuma v Varšavi sklenila voditelja držav, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in poljski premier Donald Tusk.

"Vse Ukrajince v Evropi pozivamo, naj se pridružijo ukrajinski legiji. Vaš prispevek je neprecenljiv v našem boju za svobodo in neodvisnost," je v torek sonarodnjakom v tujini prek družbenih omrežij sporočil ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov.

Samo na Poljskem 300 tisoč Ukrajincev?

Po skoraj dveh letih in pol intenzivnih spopadov z ruskimi silami se ukrajinska vojska vse bolj spopada s pomanjkanjem kadra.

Že samo na Poljskem, ki gosti največjo ukrajinsko skupnost, po nekaterih ocenah živi 300 tisoč ukrajinskih moških, primernih za bojevanje, piše francoska tiskovna agencija AFP. Poljska in Nemčija sta bili dolgo glavni destinaciji za Ukrajince, ki so se selili na zahod, njihova populacija pa se je še bistveno povečala po začetku ruske agresije februarja 2022.

Novi rekruti

Ukrajinska vojska upa, da bo tako v svoje vrste privabila nove rekrute. Pred tem so aprila ukrajinske oblasti začasno ukinile večino konzularnih storitev za vojaške obveznike v tujini, torej moške, stare med 18 in 60 let. Starostno mejo za vpoklic v vojsko pa so znižali s 27 na 25 let, da bi olajšali mobilizacijo.

Umerov je dejal, da bodo tisti, ki se bodo pridružili novi legiji na Poljskem, tam usposobljeni za bojevanje, prav tako pa naj bi prejeli najboljšo opremo. Visoko število žrtev in dejstvo, da konca vojne ni na vidiku, sicer pomenita, da se marsikateri Ukrajinec želi izogniti vpoklicu, s tem namenom številni tudi bežijo iz države.