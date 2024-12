Ukrajina je danes uvedla sankcije proti 19 gruzijskim uradnikom, tudi proti premierju Irakliju Kobahidzeju in nekdanjemu premierju Bidzini Ivanišviliju zaradi množičnih protestov v državi. Ti so v sredo zvečer že sedmi dan zapored potekali proti odločitvi vlade, da bo zamaknila začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo na leto 2028.

10.58 Ukrajina uvedla sankcije proti voditeljem Gruzije

"To so sankcije proti tistemu delu gruzijske vlade, ki Gruzijo izroča Putinu," je pojasnil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Posameznike, proti katerim je uvedel sankcije, je obtožil, da so "prodali interese Gruzije in njenega ljudstva", evropske partnerje in ZDA pa je pozval k ukrepanju, piše na spletni strani urada ukrajinskega predsednika.

Zaradi zatiranja protestov so sankcije proti gruzijskim voditeljem že v ponedeljek uvedle tudi Estonija, Latvija in Litva. "Nasprotniki demokracije in kršitelji človekovih pravic niso dobrodošli v naših državah," so na omrežju X zapisali zunanji ministri omenjenih držav.

Litva in Estonija sta ob tem tudi objavili seznam enajstih visokih predstavnikov Gruzije, ki so jim prepovedali vstop v državo. Na seznamu sta med drugim notranji minister Vakhtang Gomelauri in Ivanishvili, ki sicer položaja v vladi uradno nima, velja pa za najvplivnejšo osebo v državi.

Predsednik Litve Gitanas Nauseda se je v sredo zavzel za sankcije na ravni EU proti gruzijskemu vodstvu, katerega retoriko je označil za protizahodno in prorusko. O tem je spregovoril tudi s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, s katero sta se strinjala, da ni gotovo, da bi vseh 27 članic Unije podprlo sankcije.

V Tbilisiju so se medtem v sredo nadaljevali protesti proti vladnemu zamiku pristopnih pogajanj z EU. Kot prejšnje večere je bila tudi tokrat okrepljena prisotnost policije na ulicah prestolnice, ki je v sredo aretirala več opozicijskih politikov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Razmere v državi so napete od oktobrskih parlamentarnih volitev, na katerih je zmagala vladajoča stranka Gruzijske sanje. Opozicija in predsednica namreč trdita, da je bilo glasovanje prirejeno, na nepravilnosti pa so opozorili tudi mednarodni opazovalci. Napetosti so okrepili protesti, potem ko je Kobahidze naznanil, da nadaljevanje procesa pridruževanja EU zamika na leto 2028.