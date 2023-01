Ukradel policijsko vozilo in pristal na tirih, rešili so ga v zadnjih trenutkih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le nekaj trenutkov, preden je vlak trčil v prevrnjen policijski avto na tračnicah, so policisti iz njega rešili voznika, ki je pred tem to patruljno policijsko vozilo ukradel, prikazuje posnetek, ki so ga posnele telesne kamere policistov in kamera iz policijskega helikopterja v Atlanti.

Pri kontroli prometa so policisti iz Atlante v soboto okoli druge ure ponoči po vzhodnem času ustavili Mickala Parkerja. Ta je v nekem trenutku skočil v policijski avto in pobegnil, med zasledovanjem pa izgubil oblast nad vozilom in prevrnjen pristal na železniških tirih.

Foto: Reuters

Policisti so ob pomoči državne patrulje Georgie na kraju dogodka pravočasno rešili Parkerja, ki je ostal ujet v patruljnem vozilu, le nekaj sekund, preden je vanj trčil vlak.

Foto: Reuters

Kot poroča Reuters, so z atlantske policije še sporočili, da so Parkerja obtožili kraje z odvzemom, begom in izogibanjem, nepremišljene vožnje, oviranja ter poškodovanja mestne lastnine.

Pristal je v okrožnem zaporu v Fultonu.

Foto: Reuters