Ujeli so zloglasnega "Malčanskega brivca"

Jovanović je bil zaradi posilstva dekleta in deklice prvič obsojen leta 1996 na deset let zapora, a so ga po devetih letih predčasno izpustili iz zapora. Kmalu po prihodu na prostost je ugrabil in posilil še eno deklico, ena pa mu je po ugrabitvi pobegnila. Leta 2006 je bil obsojen na 15 let zapora, a so ga januarja lani po 12 letih predčasno izpustili. Zatem je bil zaradi nadlegovanja žensk za zapahi še pet mesecev, a je kazen pred meseci odslužil. Foto: MUP Srbije