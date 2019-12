Našli so deklico, ki jo je ugrabil "Malčanski brivec"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Srbiji so pogrešano deklico iskali več kot teden dni, samo danes je v iskanju sodelovalo več kot 800 ljudi. | Foto: Srbska policija

V Srbiji so danes našli 12-letno deklico, ki jo je pred več kot tednom dni domnevno ugrabil večkrat obsojeni pedofil. Deklica se počuti dobro, njen domnevni ugrabitelj Ninoslav Jovanović pa je na begu. Po neuradnih informacijah je oborožen z nožem in naj bi poskušal pobegniti v Bolgarijo.

Moniko Karimanović so našli v vasi Pasjača, iz katere prihaja mati domnevnega ugrabitelja. Našli so jo v zapuščeni počitniški hišici, od koder so jo prepeljali v bolnišnico v Nišu. Takoj se je javila svoji materi, piše STA.

"Monika je dobro. Pretresena je, slišala sem njen glas. Bila je objokana in rekla je, da je lačna," je po poročanju srbskih medijev povedala njena mati.

12-letna Monika iz Knjaževca vzhodno od Niša je izginila 20. decembra zjutraj, ko je bila na poti v šolo. Od takrat je izginila sled tudi za večkrat obsojenim pedofilom Ninoslavom Jovanovićem, ki je v Srbiji znan tudi kot Malčanski brivec, ker je svojim žrtvam običajno obril lase ali jih ostrigel.