Ugandčan s 102 otrokoma pravi, da ima dovolj

"Sprva je bila to šala (...), zdaj pa je to težava," je o svojem številnem potomstvu povedal Hasahya, ki živi na domačiji v vasi Bugisa v okrožju Butaleja na oddaljenem podeželskem območju na vzhodu Ugande.

"Zaradi poslabšanja zdravja in zgolj dveh hektarjev zemlje za tako veliko družino sta me dve ženi zapustili, ker si nisem mogel privoščiti osnovnih stvari, kot so hrana, izobrazba in oblačila," je potožil in dejal, da preostale žene zdaj jemljejo kontracepcijo, on sam pa ne.

Vseh imen si ne more zapomniti

"Težava je, da se spomnim le imen svojega prvorojenega in zadnjerojenega otroka, imen nekaterih drugih otrok pa se ne morem spomniti," je dejal in dodal, da mu pri identifikaciji otrok pomagajo njihove matere, čeprav si tudi imen vseh svojih žena ne more zapomniti. Hasahyevi otroci so stari od 10 do 50 let, najmlajša žena pa 35.

Del njegove ogromne družine živi v hiši, ki hitro propada, preostali člani pa v ducatih hišic iz blata in trave. S svojo prvo ženo se je poročil leta 1972, ko sta bila oba stara 17 let, eno leto pozneje pa se mu je rodil prvi otrok, navaja AFP.

"Ker sta se rodila samo dva, so mi brat, sorodniki in prijatelji svetovali, naj se poročim z več ženami, da bom imel veliko otrok in tako razširil našo družinsko dediščino," je pojasnil in dodal, da so mu vaščani, ki jih je pritegnil njegov status trgovca in mesarja, za žene ponujali svoje hčerke, tudi mlajše od 18 let.

Otroške poroke so bile v Ugandi prepovedane šele leta 1995, medtem ko je poligamija v tej vzhodnoafriški državi dovoljena v skladu z nekaterimi verskimi tradicijami.