Ubili pomembnega znanstvenika, ki je vodil zlovešč tajni načrt

Iransko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je bil Fahrizadeh "hudo ranjen v napadu oboroženih teroristov" na njegov avtomobil, napadalci so se spopadli tudi z njegovimi varnostniki. Napad se je zgodil v predmestju Teherana Absard. Pozneje je jedrski znanstvenik, ta je na obrambnem ministrstvu vodil oddelek za raziskave in inovacije, v bolnišnici zaradi posledic poškodb umrl, poroča STA.

Fahrizadeh je bil član iranske revolucionarne garde

"Teroristi so danes umorili uglednega iranskega znanstvenika," je na Twitterju pozneje zapisal zunanji minister Zarif. Dodal je, da obstajajo resni znaki, da je imel v tem "strahopetnem dejanju" vlogo Izrael. Mednarodno skupnost je pozval, naj "konča sramotno uporabo dvojnih standardov in obsodi to dejanje državnega terorizma".

Triinšestdesetletni Fahrizadeh je bil član iranske revolucionarne garde in strokovnjak za izdelavo raket. Po poročanju iranske tiskovne agencije Fars so si zato izraelske obveščevalne službe že dolgo prizadevale, da bi ga odstranile.

Zahodne države so ga opisovale kot vodjo tajnega programa izdelave jedrske bombe, ki je bil ustavljen leta 2003. Izrael in ZDA zdaj obtožujejo Teheran, da želi na skrivaj obnoviti ta program. Umor bo po poročanju tujih agencij zagotovo še zaostril napetosti med Teheranom in Washingtonom.