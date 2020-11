V Sloveniji odmeva nenavaden fenomen

Danes so nogometaši Kopra ob pogledu na prvoligaško lestvico deležni posebne časti. Deset let po zgodovinskem naslovu državnega prvaka so znova prvi, v svojih vrstah imajo najboljšega strelca in podajalca Prve lige Telekom Slovenije, s številkami pa najbolj navdušuje Dare Vršič. Čeprav šteje že 36 pomladi, mu v prvi ligi ni para. Kaj je povedal po zmagi nad Bravom?

Nekdanji slovenski reprezentant Dare Vršič je v tej sezoni razred zase. Ob nespornem znanju prihajajo na plano tudi bogate izkušnje, s pomočjo katerih je sodeloval pri polovici vseh zadetkov Kopra! Vodilni kanarčki so jih v 13 nastopih dosegli dvajset, 36-letni Apačan pa se je v statistiko vpisal že s štirimi zadetki in šestimi asistencami! Nazadnje je zatresel mrežo Brava in odločil zmagovalca torkovega srečanja. In to na kakšen način!

Projektil Dareta Vršiča z 11 metrov za zmago nad Bravom:

Pri neodločenem rezultatu 1:1 je priboril kazenski udarec za Koprčane, ko ga je v kazenskem prostoru Ljubljančanov nepravilno oviral in vlekel za dres David Brekalo, nato pa je z drznim, neubranljivim projektilom dosegel zmagoviti gol in se skupaj s soigralci razveselil novega uspeha.

''Vesel sem, da smo zdržali do konca. Pohvale ekipi, spet smo dali vse od sebe, čeprav ni bilo lahko. Vrnili smo se iz težkega položaja in tekmo končali kot zmagovalci. Gledamo že naprej in pozornost namenjamo Muri. Če da vsak vse od sebe, bo to prineslo tudi rezultat,'' je izpostavil junak srečanja po težko priborjeni zmagi nad Bravom (2:1), s katero se je Koper, vsaj za 24 ur, povzpel na vodilni položaj.

Fotogalerija s tekme v Kopru, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Poškodba Vršiča preteklost, trener Kopra ostaja na realnih tleh

Trener Kopra je pohvalil izvedbo Brava zlasti v uvodnih 20 minutah drugega polčasa, ko so gostje izenačili na 1:1. Foto: Grega Valančič / Sportida Na prejšnji tekmi, primorskim derbijem z Gorico (1:1), ga ni bilo med kandidati, a so se napovedi, češ da je šlo le za manjšo poškodbo, na srečo koprskih privržencev izkazale za pravilne. ''Poškodba je preteklost, nič hujšega ni bilo. Na zadnji tekmi sem manjkal zaradi preventive, zdaj je vse v redu,'' zvezni igralec, ki predstavlja tako srce kot tudi možgane koprskih napadalnih akcij, najbolj pa prihaja do izraza ob prekinitvah, ko pokaže, kako je pripravljen na nadaljevanje sezone. To je odlična novica za trenerja Mirana Srebrniča, ki bo v prihodnjih tednih, ko bo nogometaše spremljal zgoščen ritem tekem, potreboval čim več zdravih mož.

''Tekma je bila zahtevna. Bravo se je pokazal kot hitra ekipa, ki si želi igrati. Treba je priznati, da so imeli pobudo na začetku drugega polčasa. Tistih 20 minut, ko so tudi prišli do izenačenja. Bili smo v težavah, a so fantje pokazali karakter. Tudi tisti, ki so vstopili v igro. Dobili smo nov zagon, novo energijo, sledila pa je odločilna poteza Vršiča. Zelo smo zadovoljni, da so tri točke ostale doma, da nadaljujemo pozitiven niz. Trenutno smo tudi prvi na lestvici, vsaj do srede. Moramo pa ostati na realnih tleh in še naprej trdo delati. V tej ligi je vsaka točka težko prigarana,'' izpostavlja strateg trenutno vodilne ekipe prvenstva.

Veselje kanarčkov po zmagovitem zadetku Dareta Vršiča, ki je navdušil zbrane na častni tribuni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koper je v prvenstvu neporažen že osem krogov zapored. Če bi Maribor danes (še tretjič zapored) doživel poraz na štajerskem derbiju v Celju, Olimpija pa v četrtek (še tretjič zapored) pod vodstvom Dina Skenderja ostala praznih rok proti Aluminiju, bi Koprčani po 13. krogu ostali na vodilnem položaju, kar bi bila izjemna popotnica za naslednjo tekmo, novo prvoligaško poslastico, ko se bo Srebrničeva četa v soboto mudila v Murski Soboti.

Najboljši strelci + podajalci v Prvi ligi Telekom Slovenije:

Nogometaš Klub Z + P Zadetki Podaje Starost Dare Vršič Koper 10 4 6 36 let Nardin Mulahusejnović Koper 7 6 1 22 Đorđe Ivanović Olimpija 7 5 2 25 Filip Dangubić Celje 7 4 3 25 Dario Kolobarić Domžale 6 5 1 20 Rok Kronaveter Maribor 6 5 1 33 Rudi Požeg Vancaš Maribor 6 4 2 26 Aldair Adulai Djalo Balde Tabor 6 3 3 28 Luka Bobičanec Mura 5 4 1 27 Nino Kouter Mura 5 4 1 26 Christos Rovas Tabor 5 3 2 26 Jure Matjašič Aluminij 5 2 3 28

Kandidat za najboljšega igralca sezone?

Ko je Vršič lani zapustil Maribor in za novega delodajalca izbral Koper, so kanarčki nastopali še v drugi ligi. Vseeno ni skrival cilja, da bi še kdaj postal najboljši igralec Prve lige Telekom Slovenije. Nazadnje je to čast doživel leta 2017, ko je prejel priznanje SPINS XI za igralca sezone. Takrat je navduševal v dresu Maribora, pred tem je nekaj časa blestel tudi pri Olimpiji, pri kateri je bil v sezoni 2011/12 celo prvi strelec lige, Kopru pa je pred desetimi leti pomagal do državnega naslova!

Vršič je dres Kopra prvič oblekel v spomladanskem delu sezone 2009/10, v kateri so kanarčki osvojili naslov državnega prvaka. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ko je v želji po redni tekmovalni formi zapustil Štajersko in se podal novim izzivom naproti - k ''drugoligaškemu'' Kopru, je verjel, da še vedno spada med najboljše. Stopil je korak nazaj in verjel, da se mu bo odločitev že obrestovala. Na Obali, kjer uživa v nogometu in predstavlja dodano vrednost ekipi, mu gre za zdaj tako dobro, da bi lahko po koncu sezone resnično kandidiral za priznanje, ki ga dobi najboljši igralec sezone. Nazadnje je bil za najboljšega okronan zdaj že nekdanji kapetan Celja Mitja Lotrič.

Vršič je v tem trenutku razred zase. Je edini nogometaš Prve lige Telekom Slovenije, ki se lahko ob ''hokejskem'' seštevku zadetkov in asistenc pohvali z dvomestnim številom. Zbral jih je že deset, z naskokom več od najbližjih zasledovalcev, treh tujih napadalcev, ki so v dresih Olimpije, Celja in Kopra prišli do številke sedem. Izkušenemu Slovencu gledajo za zdaj vsi v hrbet, novo priložnost za izboljšanje statistike, tako individualne kot klubske, pa bo imel v soboto v Fazaneriji. Na še enem stadionu, ki ga je v igralni karieri dodobra spoznal.