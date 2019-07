Tusk: Odločitev o izbiri kandidatov za najvišje položaje v EU je bila demokratična

O imenovanju von der Leynove bo Evropski parlament glasoval že čez slaba dva tedna, za izvolitev pa kandidatka potrebuje absolutno večino. Kompromisni dogovor evropskih voditeljev o zasedbi ključnih položajev v institucijah EU pa je v parlamentu deležen ostrih kritik v političnih skupinah socialdemokratov (S&D) in Zelenih/EFA.

"Odločitve nam je uspelo sprejeti pravočasno, bistveno hitreje kot pred petimi leti, in mislim, da je izbira dobra," je poudaril Donald Tusk.

Voditelji EU so v torek poleg von der Leynove izbrali Belgijca Charlesa Michela za predsednika Evropskega sveta, za predsednico ECB so imenovali Francozinjo Christine Lagarde, za visokega zunanjepolitičnega predstavnika Unije pa Španca Josepa Borrella.

Tusk je danes izrazil upanje, da bo imenovanje dveh žensk na najvišje položaje v Uniji navdihnilo Evropski parlament pri njegovi odločitvi.

Pozitivna sprememba pri imenovanju

Prvič doslej namreč Evropski svet predlaga dve ženski in dva moška na vodilne položaje, kar je po njegovem mnenju pozitivna sprememba: "Evropa ne le, da govori o pomenu žensk, ampak dejansko izbira ženske za ključne položaje."

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk Foto: Reuters Zavzel se je za dobro sodelovanje med parlamentom in Evropskim svetom ter se odzval na kritike in opozorila evropskih poslancev, da evropske vlade parlamentu z dogovarjanjem za zaprtimi vrati ne morejo narekovati odločitev. "Le z dobrim sodelovanjem in spoštovanjem lahko gradimo zaupanje in Evropo spreminjamo na bolje," je dejal.

Nekaterim resnično evropsko demokracijo predstavlja Evropski parlament zaradi svojih neposredno izvoljenih poslancev, za druge je to Evropski svet, je dejal in ocenil, da so spori nesmiselni, saj sta obe instituciji demokratični.

Kot je dejal, je bil v postopku pogajanj v tesnem stiku z Zelenimi, v kadrovskem dogovoru pa sicer ni nobenega njihovega predstavnika. Prepričan pa je, da njihova vključenost v organe odločanja koristi Evropi, in izrazil upanje, da bo tudi kandidatka za predsednico Evropske komisije prisluhnila temu njegovemu pozivu.

V iskanju podpore se je Ursula von der Leyen v sredo v Evropskem parlamentu sešla z nekaterimi političnimi skupinami in tudi z novim predsednikom parlamenta, Italijanom Davidom Sassolijem (S&D).

Von der Leynova na obisku v Bruslju

Danes pa se nemška kandidatka za predsednico komisije mudi na prvem obisku v Bruslju, kjer se je sestala z zdajšnjim predsednikom komisije Jean-Claudom Junckerjem.

Juncker je von der Leynovo v prostorih komisije sprejel z objemom in poljubi. "Počaščen sem, da sem lahko danes Ursulo von der Leyen z odprtimi rokami sprejel na Evropski komisiji. Je prava Evropejka, sva na isti valovni dolžini, kar se tiče obrambe interesov EU," je po začetku srečanja zapisal na Twitterju.

Nemška ministrica za obrambo Ursula von der Leyen Foto: Reuters "Veselim se sodelovanja z vami. Želim vam vse najboljše v Evropskem parlamentu," je dodal.

Tiskovni predstavnik predsednika komisije Margaritis Schinas je po srečanju povedal, da je bilo to prijateljsko. Poznata se že dolgo, je pojasnil, ni pa povedal, ali je Juncker von der Leynovi svetoval, kako naj na glasovanju v Evropskem parlamentu, ki bo predvidoma 16. julija, osvoji potrebno absolutno večino glasov.

Popoldne se bo sestala še s Tuskom, ki je danes v Strasbourgu evropske poslance pozval, naj podprejo imenovanje von der Leynove, ki jo je predlagal Evropski svet.

Podpora sicer še ni gotova, saj je kompromisni dogovor evropskih voditeljev o zasedbi ključnih položajev v institucijah EU v parlamentu deležen ostrih kritik v političnih skupinah socialdemokratov (S&D) in Zelenih.