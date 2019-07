Merklova: V nov poskus kompromisa o vodilnih položajih z novo ustvarjalnostjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditelji članic EU se bodo novega poskusa iskanja kompromisa o vodilnih položajih v Uniji lotili z novo ustvarjalnostjo, je poudarila nemška kanclerka Angela Merkel ob prihodu na vrh. Vsakdo mora biti pripravljen na kompromis, na premik, potem imamo možnost najti rešitev, je pozvala kanclerka, ki gre v nove pogovore z dobro voljo in odločno.

Voditelji članic EU bodo danes v Bruslju znova poskušali doseči kompromis o svežnju imenovanj na vodilne položaje v Uniji, potem ko so propadla maratonska pogajanja o scenariju iz Osake, po katerem naj bi predsednik komisije postal socialist Frans Timmermans.

Dogovoriti se poskušajo o svežnju položajev, ki vključuje predsednike Evropske komisije, Evropskega sveta, Evropskega parlamenta in Evropske centralne banke ter visoki zunanjepolitični položaj.

Trenutno kaže, da Timmermans ni več v igri za predsednika Evropske komisije, ker nima zadostne podpore. Konservativna Evropska ljudska stranka (EPP) naj bi še naprej vztrajala, da šef komisije postane njihov vodilni kandidat Manfred Weber.

Izid nemogoče napovedovati

Slovenski premier Marjan Šarec je ob prihodu dejal, da je izid današnjega zasedanja nemogoče napovedati: "Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Nemogoče je napovedovati."

Na vprašanje, ali bodo nadaljevali, kjer so v ponedeljek končali, ali se na novo mešajo karte, je Šarec odgovoril, da bodo to drugi povedali. Na vprašanje, kaj sam misli, pa je odgovoril: "Nimam kaj misliti. Bom videl, kaj se bo zgodilo, in temu primerno reagiral."

Bolgarski premier Bojko Borisov pa je dejal, da je na jutranjem sestanku EPP za predsednika komisije predlagal hrvaškega premierja Andreja Plenkovića. "Te dni vsakdo koga predlaga. Tukaj je torej še ena možnost," je dodal.

O možnostih Francoza Michela Barnierja kot kompromisnega kandidata za predsednika komisije pa je Borisov dejal, da v preteklih dneh ni slišal, da bi kdo v posvetovanjih omenjal njegovo ime.

V povezavi z Bolgarko Kristalino Georgievo iz vrst EPP, ki se je omenjala kot morebitna predsednica Evropskega sveta, pa je njen rojak dejal, da je bilo veliko njegovih kolegov proti njej zaradi načina, kako je odšla iz komisije.

Kandidat za šefa komisije potrebuje podporo 72 odstotkov članic in 65 odstotkov prebivalstva EU ter absolutno večino v Evropskem parlamentu.

Cilj je, da se voditelji o svežnju imenovanj na vodilne položaje dogovorijo do glasovanja o predsedniku Evropskega parlamenta, ki se po trenutnih načrtih začne v sredo ob 9. uri.

Tudi tokrat se zasedanje začenja z zamudo. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk nadaljuje posvetovanja, vrh se bo začel ob 13. uri. Sprva je bil začetek predviden ob 11. uri.