V Evropskem parlamentu volitve predsednika, največ možnosti ima Italijan Sassoli

Evropski parlament danes v Strasbourgu nadaljuje ustanovno sejo z volitvami predsednika, ki bo to edino neposredno izvoljeno institucijo EU vodil v prvi polovici petletnega mandata. Med štirimi kandidati ima največjo možnost za izvolitev kandidat socialdemokratov, Italijan David Sassoli, saj mu podporo napovedujejo tudi konservativci in liberalci.

Evropski poslanci bodo predsednika izvolili na tajnem glasovanju, za izvolitev pa potrebuje absolutno večino vseh oddanih veljavnih glasov.

Glasuje se lahko v največ štirih krogih

Davida Sassolija so socialdemokrati (S&D) predlagali po tistem, ko so se v torek v Bruslju voditelji EU dogovorili o razdelitvi ključnih položajev v EU. Skupina EPP naj bi tako vodila komisijo, zato je ta politična skupina za mesto predsednika Evropskega parlamenta napovedala podporo kandidatu S&D.

Z dogovorom so zadovoljni tudi liberalci, tretja najmočnejša skupina v parlamentu, ki so se danes zjutraj sestali s Sassolijem in se po predstavitvi odločili, da ima tudi njihovo podporo.

Evroposlanci bodo danes glasovali o novem predsedniku evropskega parlamenta. Foto: Reuters

Poleg Sassolija, ki je bil v prejšnjem mandatu eden od podpredsednikov Evropskega parlamenta, so kandidati še Nemka Ska Keller (Zeleni/EFA), češki poslanec Jan Zahradil, ki je kandidat politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), in španska evropska poslanka Sira Rego, ki je kandidatka Evropske levice (GUE/NGL).

"Danes bomo nadaljevali ustanovno sejo z izvolitvijo predsednika parlamenta v skladu s pravili parlamenta in ne na podlagi zunanjih odločitev in predlogov, to je svoboden in avtonomen parlament," je uvodoma poudaril nekdanji predsednik parlamenta Antonio Tajani, ki do izvolitve novega predsednika vodi zasedanje.

Pred glasovanjem so se vsi štirje kandidati predstavili poslancem, pri čemer so se vsi zavzeli za krepitev vloge Evropskega parlamenta v tem mandatu.

Tajne volitve, ki potekajo s papirnatimi glasovnicami

Vlogo Evropskega parlamenta je treba okrepiti, k temu pa lahko poslanci prispevajo tudi s tem, da danes izvolijo predsednika, ki bo utelešal duh te institucije; EU je danes bolj pomembna kot kdajkoli prej, je poudarila kandidatka Zelenih Kellerjeva.

Med kandidatkam je tudi nemka Ska Keller. Foto: Reuters

Več Evrope po njenem narekujejo tudi izzivi, kot so podnebne spremembe in zmanjševanje velikih socialnih razlik. Nesprejemljivo je, da je predsedniško mesto v Evropskem parlamentu predmet pogajanj za zaprtimi vrati, je dejala Kellerjeva, ki je med kandidati požela najdaljši aplavz v dvorani.

Za močnejšo Evropo je nujno medsebojno zaupanje med institucijami, pa je poudaril Sassoli. Dejal je, da bo storil vse za to, da bodo države in druge institucije spoštovale Evropski parlament, ki mora postati močnejši.

Največ možnosti za zmago ima Italijanski poslanec David Sissoli. Foto: Reuters

Po njegovem mnenju je namreč Evropa lahko močnejša le, če ima močnejši parlament, zato so pred evropskimi poslanci in celotno EU pomembne preizkušnje, ki jih je mogoče nasloviti le, če bodo združeni v različnosti.

Kako ponovno vzpostaviti zaupanje v Evropski parlament, ki mora postati bolj učinkovit in strateško usmerjen v prihodnost, pa je eden glavnih izzivov po prepričanju Zahradila. Po njegovem mnenju je treba vzpostaviti ravnotežje med evropsko in nacionalnimi politikami, pa tudi med evropskimi institucijami. Pri tem je izpostavil, da je edini kandidat iz novih članic EU, pa tudi držav izven evroobmočja, ki se poteguje za enega od vodilnih položajev v uniji.

EU se ne bi smela zavzemati za interese in multinacionalk in lobijev, pa je poudarila Regova, ki se bo zavzemala za interese delavcev in proti izkoriščanju ter fašizmu. Pozvala je k ustanovitvi posebnega odbora za podnebne spremembe, opozorila je tudi na begunsko krizo v Sredozemlju in poudarila, da bi morali biti tisti, ki rešujejo begunce, zaščiteni.

Regova je v svojem govoru opozorila na begunsko krizo. Foto: Reuters

V prvih treh krogih je za izvolitev potrebna absolutna večina veljavnih oddanih glasov. Če je nihče ne zbere, poteka četrti krog, v katerega gresta le kandidata, ki sta v tretjem krogu dobila največ podpore, izvoljen pa je tisti kandidat, ki dobi več glasov.

Volitve predsednika so tajne in za razliko od običajnega elektronskega glasovanja potekajo s papirnatimi glasovnicami.

Evropski parlament naj bi danes in v četrtek izvolil tudi 14 podpredsednikov parlamenta in pet kvestorjev ter določil sestavo odborov.