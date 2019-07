Vrha EU o vodilnih položajih še ni konec, dogovora še ni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okoli 23. ure so zasedanje, ki se je začelo s triinpolurno zamudo in je trajalo približno uro in pol, prekinili. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je opravil dvostranske pogovore z vsemi voditelji.

Nato so se sestali Tusk, nemška kanclerka Angela Merkel, francoski predsednik Emmanuel Macron, španski premier Pedro Sanchez in nizozemski premier Mark Rutte, poimenovani skupina iz Osake.

Potekajo dvostranski dogovori

Zatem so se po neuradnih navedbah ponovno začeli dvostranski pogovori, ki še potekajo. Tusk naj bi se na primer pogovarjal s hrvaškim, irskim in latvijskim premierjem, Andrejem Plenkovićem, Leom Varadkarjem in Krišjanisom Karinšem, ki naj bi še nasprotovali temu, da šef komisije postane socialist Frans Timmermans.

Ob 7. uri naj bi se spet začelo zasedanje osemindvajseterice, a trenutno ni jasno, ali je dogovor na dosegu ali ne.

Skupina iz Osake naj bi se bila ob robu vrha skupine G20 minuli konec tedna dogovorila, da naj bo kandidat za predsednika Evropske komisije Nizozemec Timmermans, konservativci naj bi dobili položaj predsednika Evropskega parlamenta in visoki zunanjepolitični položaj, liberalci pa položaj predsednika Evropskega sveta.

Bo obveljal suši dogovor?

Nato so se konservativni voditelji uprli temu, da bi šef komisije postal Timmermans, ki že pred tem ni imel podpore višegrajske četverice in Italije.

Po maratonskih posvetovanjih naj bi bil zdaj spet na mizi nekoliko spremenjen dogovor iz Osake, imenovan tudi suši dogovor. Podrobnosti še niso znane. Konservativci in liberalci naj se ne bi mogli dogovoriti o tem, kdo naj dobi položaj predsednika Evropskega sveta in kdo visoki zunanjepolitični položaj.